Epilepsi ilacının satışı sonlandırıldı: Türkiye'de ilaç krizi giderek büyüyor

Türkiye'de ilaç krizi giderek büyüyor. İsviçre merkezli bir ilaç firması, geçen aylarda ecza depolarına gönderdiği açıklamayla 14 ilacın Türkiye’de satışını sonlandırdığını duyurdu.

Şevval Aydoğan
Yayınlanma: 02.03.2024 - 04:00
Epilepsi ilacının satışı sonlandırıldı: Türkiye'de ilaç krizi giderek büyüyor
Abone Ol google-news

Bu ilaçlar arasında göz tansiyonu, Alzheimer, migren, göz enfeksiyonu, göz ağrısı ve epilepsi ilaçları bulunuyor. Satışı sonlandırılan ilaçlardan biri de Oxcarbezapine etken maddeli bir epilepsi ilacı. Satışın sonlandırılmasının ardından bu ilacı kullanan epilepsi hastaları mağdur oldu.

Change.org’da imza kampanyası başlatan Aslı Özkan isimli bir yurttaş, ilacın Türkiye’de muadili olmadığını belirtti. Özkan, kampanya metninde “Bu ilacı alamayanlar tekrar nöbet geçirme tehlikesiyle karşı karşıya kalacaklar” ifadelerini kullandı.

Epilepsi hastalığının büyük çoğunluğunda tedavinin antinöbet ilaçları olduğunu belirten Türk Nöroloji Derneği Epilepsi Çalışma Grubu Moderatörü Prof. Dr. Kadriye Ağan, “Satışı durdurulan bu ilaç fokal başlangıçlı epilepsilerin tedavisinde kullanılıyor. Bir ilaçtan diğer bir ilaca geçerken yaşanan dönemde hastanın nöbet geçirme riski de artıyor” dedi.


epilepsi haberleri Sağlık haberleri ilaç haberleri

İlgili Haberler

Dikkat! Fayda yerine zarar verebilirsiniz! Epilepsi nöbetinde doğru sanılan 5 yanlış müdahale...

Dikkat! Fayda yerine zarar verebilirsiniz! Epilepsi nöbetinde doğru sanılan 5 yanlış müdahale...
Epilepsi hastalarının spor ve aktivitelerde dikkat etmesi gerekenler

Epilepsi hastalarının spor ve aktivitelerde dikkat etmesi gerekenler
Epilepsi hastasından 1 aydır haber alınamıyor

Epilepsi hastasından 1 aydır haber alınamıyor
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler