Epilepsi hastalarının spor ve aktivitelerde dikkat etmesi gerekenler
Prof. Dr. Deniz Yüksel açıkladı. Yüksel, "Tüplü dalış, tırmanma, paraşütle atlama gibi yüksek riskli sporlardan ve kafa travmasına neden olan karate, tekvando gibi sporlardan epilepsi hastalarının kaçınması gerektiğini" belirtti.
Çocuk Nöroloji Kliniği Eğitim İdari Sorumlusu Prof. Dr. Deniz Yüksel, epilepsi hastalarının spor ve aktivitelerde dikkat etmeleri gereken önemli noktaları açıkladı.
Prof. Dr. Yüksel, epilepsi tanısı konulan bireylerin özellikle riskli sporlardan kaçınması gerektiğini belirtti. Tüplü dalış, tırmanma, paraşütle atlama gibi yüksek riskli sporların nöbet geçirme riskini artırabileceğini ifade etti. Ayrıca, kafa travmasına neden olabilecek karate ve tekvandodan da uzak durulması gerektiğini vurguladı.
Güvenli aktivitelerin epilepsi hastaları için önemli olduğunu söyleyen Prof. Dr. Yüksel, yürüyüş, bisiklet sürme, açık havada basketbol veya futbol oynamanın uygun olduğunu belirtti. Ancak bu aktiviteler sırasında dikkatli olunması ve gerekli güvenlik önlemlerinin alınması gerektiğini ekledi.
Epilepsi tanısı olan çocukların okuldaki dosyalarında bir nöbet eylem planı bulunması gerektiğine de değinen Prof. Dr. Yüksel, bu planın öğretmenlerin ve diğer okul personelinin nöbet geçiren çocuğa nasıl müdahale etmeleri gerektiği konusunda rehberlik ettiğini ifade etti.
Son olarak, epilepsi hastalarının düzenli olarak takip edilmesi ve gerekli tedavileri alması gerektiğini belirten Prof. Dr. Yüksel, nöbet önleyici ilaçların epilepsinin tedavisinde yaygın olarak kullanıldığını ve hasta çoğunluğunun bu ilaçlarla tekrar nöbet geçirmez hale geldiğini sözlerine ekledi.
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