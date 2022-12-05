Ergen çocuklarda beslenmeye dikkat!

05 Aralık 2022 Pazartesi, 07:00

Ergenlik yaşı artık değişen yaşam koşulları nedeniyle değişti. Kız ve erkek çocukları çok erken yaşta ergenliğe giriyorlar, bu durum da büyüme ve gelişmelerinin önüne geçiyor.

Anne ve Çocuk Diyetisyeni İrem Hatipoğlu, konuya ilişkin önemli uyarılarda bulundu.



Hatipoğlu'nun açıklamaları şöyle:

1) KİLOLU ÇOCUKLAR MUTLAKA SAĞLIKLI KİLO ARALIĞINA GELMELİ

Erken ergenlik, kız çocuklarının 8; erkek çocuklarının 9 yaşından önce ergenlik belirtileri göstermesi durumudur. Erken ergenlik hormonların yönettiği bir durumdur. Hormon salınımı kilo alımı ile birebir ilişkilidir. Çocuğunuzun ağırlığı yaşına göre fazla ise mutlaka zayıflamalıdır.

Yağ dokusundan salgılanan hormonlar erken ergenliğe neden olur. Ancak çocukların zayıflama süreci yetişkinlerden çok farklı ve hassastır. Çocuğunuzun zayıflaması veya kilo alması gerekiyorsa mutlaka bir çocuk diyetisyeninden destek alın. Çocukların beslenmesinde düşük kalorili, yasak ve kısıtlamalarla dolu tekdüze listeler yerine sağlıklı beslenme alışkanlıklarının kazanıldığı uzun süreli takipleri tercih edin. Çocuklar bütün besin öğelerinden yeterli ve dengeli bir şekilde beslenip keyifle kilo vermelidir.

2) MUTLAKA DÜZENLİ BİR SPOR YAPMALI

Fiziksel olarak aktif olmak büyüme hormonunun salgılanmasını artırmaktadır. Çocuğunuzun haftada en az 2 gün bir spor dalıyla ilgilenmesi erken ergenlik riskini düşürecektir. Çocuğunuzun boyunun uzamasını istiyorsanız basketbol, voleybol, yüzme gibi sporlara yönelmek daha faydalı olacaktır.

3) ENDOKRİN BOZUCULARDAN UZAK DURUN

BPA (Bisfenol-A), fitoöstrojenler, Perfluorine bileşikler (PFC), fitalatlar gibi hayatımızda geniş çapta yer alan endokrin bozucular çocukların da yetişkinlerin de endokrin sistemini olumsuz yönde etkilemektedir.

Üreme bozukluğu, büyüme geriliği, zeka geriliği vb. birçok kalıcı hasara yol açan endokrin bozucular plastik su şişelerinden hazır kızartılmış besinlere, makyaj malzemelerinden tarım ilaçlarına kadar her yerde karşımıza çıkmaktadır. Endokrin bozucular hakkında olabildiğince araştırma yapmalı ve bunları içeren bütün besinleri yaş fark etmeksizin hayatımızdan çıkarmalıyız.

4) DÜZENLİ UYKU = DENGELİ BÜYÜME

Uyku süresince özellikle zifiri karanlıkta salgılanan bir hormon vardır: Melatonin. Melatonin bebek ve çocuklarda zeka gelişimi, büyüme, uzama ve tüm organların gelişmesi ile birebir ilişkilidir. Çocuğunuzun günde en az 10 saat uyuduğundan emin olun.

Gece saat 11 ile 3 arasında en yüksek seviyede melatonin salgılandığı için bu saatte çocuğunuzun havalandırılmış, çok sıcak veya soğuk olmayan, herhangi bir ışık kaynağı olmadan, telefon, bilgisayar gibi teknolojik cihazlardan arındırılmış bir odada uyumasını sağlamak erken ergenlik riskini düşürecektir.

5) HAZIR GIDA TÜKETİMİNİ AZALTIN

Hazır gıdalar, koruyucu renklendirici vb. birçok katkı maddesi içermektedir. Buna ek olarak çok fazla işlemden geçtikleri için besin değerleri çok azdır, vitamin ve mineral gibi vücudumuz için çok önemli olan besin öğelerini minimum seviyede içermektedir. Barındırdığı katkı maddeleri dikkat eksikliği ve hiperaktivte bozukluğunu (DEHB) tetiklemektedir.

Besin değerleri az olmasına rağmen genelde enerjisi yüksek olan paketli hazır gıdalar nedeniyle çocuğunuz bu gıdaları yedikten sonra asıl yemesi gereken besinleri çeşitli nedenlerden reddedebilir. Bu nedenler çocuğunuzun tok hissetmesi, hazır gıdaların tatlandırıcı içeriği yüksek olduğu için sağlıklı ev yemeklerinin lezzetsiz ve yavan gelmesi olabilir.