Eşitlik ve güven yoksa ruh sağlığı olmaz

Yayınlanma: 10.10.2023 - 04:00

Güncelleme: 10.10.2023 - 04:00

Toplumda ruh sağlığı konusunda bilgi ve anlayışın artmasını sağlamak amacıyla her yıl 10 Ekim’de kutlanan Dünya Ruh Sağlığı Günü’ne ilişkin Türkiye Psikiyatri Derneği Başkanı Prof. Dr. Ejder Akgün Yıldırım, Cumhuriyet’e konuştu.

Yıldırım, “Toplumda yeterli güven ortamı yoksa, insanlar haklarına erişemiyorlarsa, eğitim, sağlık hakkından mahrumlarsa, şiddete, cinsel ve etnik ayrımcılığa maruz kalıyorlarsa sağlıklı bir ruh dünyasından bahsetmek mümkün değildir” dedi.

Profesyonel destek almanın önemini vurgulayan Yıldırım, “Ruhsal destek almanın zarar verici şekilde tanıtılması riskli durumdur. Herkes ruhsal sorun yaşayabilir bu durum insana dair bir gerçekliktir” ifadelerini kullandı.