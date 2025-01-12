Estetik ameliyatlarda sigara kullanımı neden risk oluşturuyor?

Yayınlanma: 12.01.2025 - 17:14

Güncelleme: 12.01.2025 - 17:33

Son dönemde karın germe ameliyatı sonrası yaşanan komplikasyonlar, estetik cerrahi uygulamalarının güvenliği konusunda endişelere yol açtı. Ameliyat sonrası karın bölgesinde çürüme meydana gelmesi, karın germe ameliyatlarında nelere dikkat edilmesi gerektiği sorusunu gündeme taşıdı. Medipol Mega Üniversite Hastanesi’nden Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Naci Karacaoğlan, bu tür komplikasyonların önlenmesi için ameliyat öncesi ve sonrası süreçlerde dikkat edilmesi gereken kritik noktaları vurguladı.

KARIN GERME AMELİYATI VE KOMPLİKASYON RİSKLERİ

Karın germe ameliyatlarının estetik cerrahide sıkça tercih edilen bir uygulama olduğunu belirten Prof. Dr. Karacaoğlan, aşırı kilo kaybı, çoklu doğumlarda karın bölgesinde oluşan deformasyonların bu operasyonlarla düzeltilebildiğini ifade etti. Bu tür ameliyatlarda istenmeyen komplikasyonların da meydana gelebileceğini söyledi. Ameliyat öncesi hazırlığın hayati önem taşıdığını dile getiren Prof. Dr. Karacaoğlan, özellikle sigara kullanımının yara iyileşmesini olumsuz etkilediğini vurguladı. “Sigara, yara iyileşmesindeki en büyük düşmandır. Bu nedenle hastalarımızın ameliyat öncesi en az bir ay sigara içmemesi gerekir. Ameliyat sonrası da sigaradan uzak durulması şarttır” dedi. Prof. Dr. Karacaoğlan, dolaşımı bozan ilaçlar ya da eşlik eden başka hastalıkların da ameliyat başarısını etkileyebileceğini belirtti.

HASTANE VE AMELİYATHANE KOŞULLARININ ÖNEMİ

Ameliyatların başarıya ulaşmasında uygun hastane ve ameliyathane koşullarının önemine dikkat çeken Prof. Dr. Karacaoğlan, “Sağlık Bakanlığı’ndan ruhsat almış tüm hastaneler bu ameliyatları gerçekleştirebilecek altyapıya sahiptir. Ancak ameliyat sonrası pansuman ve takip süreçleri dikkatle yürütülmelidir. Estetik ve plastik cerrahi uzmanları, ortaya çıkan komplikasyonları gidermede yetkindir. Dolayısıyla hastalarımızın endişe etmesine gerek yok” diye konuştu.

SONUÇTA TECRÜBE VE DİKKAT ÖNEMLİ

Karın germe ameliyatlarının yaygın ve güvenli bir işlem olduğunu belirten Prof. Dr. Karacaoğlan, “Hastalarımız doktorlarının önerilerini dikkate aldıkları sürece, büyük bir başarı oranıyla bu ameliyatı tamamlarlar. Ameliyat sonrası süreçte uzman desteğiyle deformiteler ya da olası problemler de giderilebilir” dedi.