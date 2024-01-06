Estetik cerrahından 'küçük göğüs' uyarısı

Yayınlanma: 06.01.2024 - 12:17

Güncelleme: 06.01.2024 - 12:20

Estetik ve Plastik Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Hayati Akbaş, kız çocuklarında küçük göğüs gelişiminin onların psikolojilerini ve özgüvenlerini olumsuz etkilediğini söyledi. Prof. Dr. Hayati Akbaş konuyla ilgili bilgilendirmelerde bulunarak, "Bazı kız çocuklarında doğuştan bir takım nedenlerle, bilinen veya bilinmeyen sebeplerle göğüs gelişimi yeterli olmayabiliyor. Göğüsleri normalden küçük olarak ergenlik dönemi geçiriyorlar. Ergenlik sonrası genç kızlık döneminde de göğüslerde gelişim olmadığı için düz erkek tipi bir göğüs yapısı ile yaşamlarını sürdürüyorlar. Kadınlar ve genç kızlar için göğüs gelişiminin olmaması ciddi bir bedensel eksiklik duygusu oluşturmaktadır. Onların psikolojiklerini olumsuz yönde etkilemektedir" şeklinde konuştu.

Eğer bir genç kızda 18 yaşına kadar meme gelişimi olmamışsa, normalden çok geri düzeyde bir gelişim söz konusuysa biz plastik cerrahlar, onların hem beden imajlarının toparlanması, hem de özgüvenlerinin yenilenmesi amacıyla bir meme operasyonu yapabileceklerini belirterek sözlerine şunları ekledi:

"Aileler bu konuda duyarlı olmalıdır ve kız çocuklarını yakında takip etmelidir. Göğüs küçüklüğü olan kızlar içlerine bir takım maddeler koyarak bu durumu etrafına yansıtmamaya çok özen gösteriyorlar. Bunun eksikliğini iç dünyalarında yaşıyorlar. Bu durumda onların psikolojilerine olumsuz olarak tesir ediyor. Anneler bunu fark ettikleri anda kız çocuklarının yetersiz olduğunu önerimiz bir plastik cerrahi uzmanıdır. Tabii, öncesinde bunun alta yatan bir hastalık var mı diye mutlaka kontrol edilmelidir. Eğer hangi bir sebep yokken meme gelişmemesi ortaya çıkmışsa o durumda mutlaka bir plastik cerrah başvurularak yapılan meme büyütme ameliyatları ile o bedene uygun bir büyüklük elde edilebilir. Bu durum sadece beden imajının tamamlanmasına değil aynı zamanda özgüvenlerinin yerine gelmesine katkıda bulunuyor. Ailelere büyük önem düşüyor. Dolayısıyla çocukları ile konuşarak bu durumundan etkilenip etkilemediklerini öğrenmeleri gerekiyor."