Estetik operasyon geçirmişti: Vuslat Doğan Sabancı'dan kaza sonrası ilk fotoğraf

Yayınlanma: 10.12.2023 - 14:18

Güncelleme: 10.12.2023 - 14:19

Vuslat Doğan Sabancı ve Ali Sabancı, 25 Ağustos'ta Yunanistan'ın Leros Adası açıklarında deniz kazası geçirmişti. Tedavi için ABD'ye giden Vuslat Doğan Sabancı sosyal medya hesabından ilk kez fotoğrafını paylaştı.

KENDİSİ PAYLAŞTI

Vuslat Doğan Sabancı'nın Financial Times'a verdiği röportajda İstanbul'daki evinde bir fotoğraf çekimi gerçekleştirildi.

Sabancı, röportajda kullanılan fotoğrafını alıntılayarak sosyal medya hesabından uzun bir aradan sonra ilk kez kendisini paylaştı.

Sabancı paylaşımında, "Financial Times’ın özel çalışması için röportaj vermek büyük keyifti. Bu önemli yayında Vuslat Vakfı’nın Cömert Dinleme konusunda yaptığı çalışmalara yer vermesi beni ayrıca mutlu etti. Ağustos ayında yapılan röportaj bu hafta sonu yayımlandı. Rosanna Dodds'a ve resimler için Kerem Uzel’e teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.