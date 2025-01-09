Estetik düzenlemesi beyaz önlüklüleri karşı karşıya getirdi: Sağlık camiası ikiye bölündü

Yayınlanma: 09.01.2025 - 17:36

Güncelleme: 09.01.2025 - 17:40

“Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” 7 Ocak’ta Resmi Gazete’de yayımlandı. Değişiklikle estetik amaçlı uygulamaları gerçekleştirebilecek hekim ve sağlık kuruluşu kapsamı genişletildi. Yani artık sadece dermatologlar, plastik, rekonstrüktif ve estetik cerrahi uzmanları ile bakanlik onaylı medikal estetik sertifikası bulunanlar değil, diğer branşlardaki; göz, kadın doğum, çocuk sağlığı veya dahiliye gibi, hangi branştan olduğu fark etmeksizin tüm hekimler, bakanlığın verdiği sertifikayı almaları halinde, medikal estetik müdahale yapabilecek. Bu yeni düzenleme sağlık camiasını ikiye böldü.

Medikal Estetik ve Tamamlayıcı Tıp Geliştirme Derneği (MESTAD) Başkan Yardımcısı Uzm. Dr. Dağıstan Ayan değişikliği olumlu bulduklarını ifade etti. Dünyanın birçok ülkesinde tıp eğitimini bitiren hekimlerin sertifikasyon eğitim programlarından geçtikten sonra medikal estetik işlemleri yapabildiğini belirten Ayan, “Amerika ve İngiltere’de eğitimini alan hemşireler bile yasal olarak bu işi yapabiliyor. Bu sadece Türkiye’de plastik cerrahi ve dermatoloji tekeline girmişti. Biz hekimler 1219 sayılı Tababet Kanunu’na bağlıyız. Bu kanun ‘Basit tıbbi enjeksiyonları her hekim yapabilir’ diyor. Biz bu iki camia dışındaki tüm hekimler olarak yeni kararı doğru buluyoruz” ifadelerini kullandı.

‘MERDİVEN ALTININ ÖNÜNE GEÇİLECEK’

Değişiklikle merdiven altı işlemlerin önüne geçilebileceğini söyleyen Ayan, “Ortada büyük bir halk sağlığı problemi var. İnsanlar dermatoloji randevusu bulamıyor. İzmir’de şu an yanık merkezi ve yanıkla ilgilenen bir tane plastik cerrahı yok. Eğitim verecek kimse kalmadı. Herkes kliniğini açtı” diye konuştu.

‘3-4 UZMAN KALDI’

Değişiklikle birlikte ‘Herkes kıyıda köşede ameliyat yapacak’ algısı yaratıldığına dikkat çeken Ayan, “Biz rantlarına çomak soktuğumuz için böyle yapıyorlar. ‘Halk sağlığı problemi’ diyorlar ama bunu onlar yarattı. Türkiye’de şu an bin 200 dermatoloji uzmanı var. Bunun yaklaşık olarak 900’ü özel kliniklerinde. Yine yaklaşık 2 bin plastik cerrahı uzmanı var. Bunların yine yüzde 90'ı dışarıda. İzmir'de kamuda 3-4 plastik cerrahı uzmanı var” dedi.

‘BİR TAŞLA ÜÇ KUŞ’

Sağlık Bakanlığı’nın bir taşla 3 kuş vurmaya çalıştığını ifade eden Ayan, “Bir taraftan merdiven altını bitirmeye çalışıyor. Bir taraftan kamudaki plastik cerrahi ve dermatolog hekim azlığının önüne geçerek, buradan kaçışları engellemeye çalışıyor. Bir taraftan da alandaki hekim sayısını artırıyor” değerlendirmesinde bulundu.

‘20 YILDIR BU RANTI YİYORLAR’

Plastik cerrahinin eğitim müfredatında sadece ilk yıl yüzeysel olarak anlatıldığını belirten Ayan, "Plastik cerrahlar ve dermatologlar da bu işi özel eğitimlerle öğreniyorlar. Sanki dünyanın sonu gelmiş gibi hareket ediyorlar. 20 yıldır bu rantı yiyorlar. Olayı başka yere çekmeye çalışıyorlar” dedi.

‘ÇARPIK GİDİŞATI ÇIKMAZA SÜRÜKLEYECEK’

Türk Dermatoloji Derneği ise medikal estetik işlemi yapacak hekim kapsamının genişletilmesine tepki gösterdi. Dernekten yapılan açıklamada kozmetik işlemlerin günümüzde kontrolden çıkma boyutuna geldiğine dikkat çekildi. Yönetmeliğin halk sağlığını ciddi tehlikeye atacağı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

“Yönetmelik kozmetik işlemlere bağlı komplikasyonların artmasına sebep olacaktır. Her gün önümüze onlarca bilirkişi dosyası düşmektedir. Bizler Sağlık Bakanlığı otoritelerinden bu duruma engel olmasını beklerken konuyla ilgili eğitimi ve yetkisi olmayan hekimlere de uygulamalar konusunda yeni bir kapı açması son derece talihsiz bir karar olup arz talep döngüsünü daha da güçlendirecek ve bu çarpık gidişatı geri dönüşümsüz bir çıkmaza sürükleyecektir.”

MEDİKAL ESTETİK NEDİR?

Medikal estetik, “cerrahi müdahale gerektirmeyen ‘iğneli’ işlem” demek. Örneğin saç ekimi, dolgu- botoks, mezoterapi, lazer uygulamaları ile göz kapağı kaldırma, burun dolgusu, iple yüz germe, kök hücre, bağışıklık tedavileri, bölgesel incelme gibi ve benzeri işlemleri kapsamakta.

Medikal Estetik ve Tamamlayıcı Tıp Geliştirme Derneği (MESTAD) Başkan Yardımcısı Uzm. Dr. Dağıstan Ayan