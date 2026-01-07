Estetik operasyon faciası: Fenomen Yulia Burtseva hayatını kaybetti

38 yaşındaki sosyal medya fenomeni Yulia Burtseva, geçirdiği estetik operasyon sırasında anafilaktik şok geçirerek hayatını kaybetti. Olayın ardından operasyonun yapıldığı klinik hakkında soruşturma başlatıldı.

İtalya’nın Napoli kentinde yaşayan ve sosyal medyada ailesiyle paylaştığı videolarla binlerce takipçiye ulaşan Burtseva’nın, estetik operasyon için Rusya’nın başkenti Moskova’ya gittiği öğrenildi. Genç fenomenin, “butt-lift” olarak bilinen kalça estetiği ile karın toparlama işlemleri için ameliyat masasına yattığı belirtildi.

AMELİYAT SIRASINDA ANAFİLAKTİK ŞOK

İddiaya göre operasyonun başlamasıyla birlikte Burtseva’nın vücudu, kullanılan tıbbi maddelere karşı şiddetli bir alerjik reaksiyon gösterdi. Ameliyat sırasında anafilaktik şoka giren 38 yaşındaki fenomen, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı ve ameliyat masasında yaşamını yitirdi.

KLİNİK MERCEK ALTINDA

Yaşanan trajik ölümün ardından Rus yetkililer harekete geçti. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, operasyonun gerçekleştirildiği özel klinik inceleme altına alındı. Yetkililer, ameliyat öncesinde gerekli alerji testlerinin yapılıp yapılmadığını ve süreçte herhangi bir tıbbi ihmal olup olmadığını araştırıyor.