Estetik plastik cerrahları İstanbul’da buluşuyor

19 Eylül 2022 Pazartesi, 11:23

Estetik plastik cerrahi alanında bilimsel kuruluşlardan olan 113 ülkeden 6 binden fazla cerrahın üye olduğu International Society of Aesthetic Plastic Surgery (ISAPS) her yıl düzenlediği ISAPS Dünya Kongresi’nin 26.’sini İstanbul’da gerçekleştirmeye hazırlanıyor.

ZÜLFÜ LİVANELİ MİNİ KONSER VERECEK

İki yılda bir estetik plastik cerrahi alanında tüm gelişmelerin tartışıldığı ISAPS Dünya Kongresi, ISAPS Başkanı Prof. Dr. Nazım Çerkeş’in ev sahipliğinde 20-24 Eylül 2022 tarihlerinde Lütfi Kırdar Kongre Merkezi’nde gerçekleşecek. Toplantının açılış töreni 22 Eylül’de saat 18.30’da Lütfi Kırdar Kongre Merkezi Anadolu Oditoryumu’nda düzenlenecek. İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu onur konuğu olarak katılacağı törende Zülfü Livaneli mini konser verecek.

AMELİYAT GERÇEKLEŞTİRECEKLER

Dünyanın en seçkin estetik plastik cerrahların da aralarında bulunduğu 2 binden fazla cerrahı İstanbul’da bir araya getirecek olan konferansta doktorlar canlı yayında ameliyatlar gerçekleştirerek ve deneyimlerini katılımcılarla paylaşacak. İlk gün üçü Türk olmak üzere 14 ünlü estetik cerrah ameliyatlar gerçekleştirecek. Bu ameliyatları katılımcılar canlı olarak izleyebilecek. Diğer günlerde ise beş konferans salonunda estetik plastik cerrahideki en son gelişmeler ve ve özel atölyeler düzenlenecek. Toplantıya ayrıca 100’ün üzerinde sponsor firmada katılacak ve ürünlerini sergi alanında tanıtacaktır.

Toplantının Gala gecesi ise 23 Eylül saat 20.00 de Kuruçeşme Divan’da düzenlenecek.