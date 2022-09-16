Sağlık Bakanlığı'ndan hatırlatma uyarısı: 'Medikal estetik kursları yasal değil'

16 Eylül 2022 Cuma, 11:18

Bakanlık tarafından geçen hafta il sağlık müdürlükleri ve hastanelere medikal estetik sertifikaları ve kurslarıyla ilgili yazı gönderildi.

Yazıda, 2003'te bir dönem uygulanmasına izin verilen medikal estetik sertifika eğitimlerinin 2008'de yayımlanan Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik kapsamında yürürlükten kaldırıldığı, sertifika veya buna benzer yetki belgesine dayanılarak unvanlarda "estetik" veya benzer anlama gelecek hiçbir ibare kullanılamayacağı, bu tip işlemlerin de sadece ilgili alandaki doktor ve uzman doktorlar tarafından tıbbi işlem olarak yapılabileceği anımsatıldı.

Sağlık Bakanlığı Sertifikalı Eğitim Yönetmeliğinin de Bakanlıkça belirlenmiş alanlarda ve standartlarda verilen eğitimler sonrası sertifikaların tescil edilmesini içerdiğine dikkati çekilen yazıda, kazanılmış haklar hariç medikal estetik sertifikasının yürürlükten kaldırıldığı, bu isimde ve benzeri anlamlara gelecek eğitimlerin düzenlenmesi, katılımcılara sertifika verilmesinin hukuken mümkün olmadığı vurgulandı.

Bu tür faaliyetlere karşı hassasiyet gösterilmesi, ilgili kuruluşlara bildirilmesi istenen yazıda, Bakanlıkça "sertifikalı eğitim alanı" olarak kabul edilen programların Bakanlığın internet sitesinden teyit edilebileceği bildirildi.