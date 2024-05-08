Estetikte yeni trend: Photoshoplu fotoğrafı gibi olmak istiyorlar

Yayınlanma: 08.05.2024 - 14:32

Güncelleme: 08.05.2024 - 14:32

Sosyal medya kullanımını her geçen gün daha da yaygınlaşıyor. İnsanlar photoshoplu hallerini sosyal medyada yayınladıktan sonra gerçek hayatta da bu hallerine benzemek için estetik merkezlerine başvuruyor.

FBM Tıp Merkezi Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Hayati Akbaş, "Günümüzde sosyal medyanın çok yaygın kullanımı ile birlikte insanlarda fotoğraf paylaşımı çok yaygın bir konudur. İnsanlar photoshop yaparak, fotoğraf düzenleyerek sosyal medyasına koyuyor. Ben bunu bir plastik cerrah olarak doğru bir yaklaşım olarak düşünmüyorum. Bir hanım bana geldi. Genç bir kız 25 yaşlarındaydı. Photoshoplu fotoğrafının sosyal medyada paylaşarak bir delikanlı ile diyaloğa girmişler. İş evlenme noktasında gelmiş. Kız ağlayarak bana geldi. ‘Ben hep photoshoplu fotoğraflarımı sosyal medyada kullandım ve birisi ile tanıştım. Kişi o halimi biliyor fakat gerçek halim bu’ dedi. Kişinin gerçek hali ile sosyal medyada kullandığı fotoğraflar ile hiçbir bağlantı yok. Kız ağlıyor ve ‘beni buna benzetin’ diyor. Böyle bir şey hiç doğru değil. '' ifadelerini kullandı.

BİRÇOK SORUNA YOL AÇABİLİR

Akbaş photoshoplu görüntünün kişinin gerçek halinin yerine geçmesinin psikolojik, etik ve ahlaki birçok soruna yol açacağını belirterek ''Bir insanının yüzü ile görüntüsü ile ilgili sorunları varsa plastik cerrahi ile ilgili branş vardır. Plastik cerrahi o bedeni estetik cerrahi uygulamaları daha hoş bir hale getirebilir. Bu photoshoplu fotoğraflar üzerinde yaparak bundan bir kazanım elde etmeye çalışmak son derece yanlıştır" diye konuştu.