Et yiyen bakteri nedir? Et yiyen bakteri nasıl bulaşır? Et yiyen bakteri belirtileri nelerdir?

24.04.2026 12:16:00
Grip belirtisiyle başlıyor, saatler içinde dokuları yok ediyor! Halk arasında 'et yiyen bakteri' olarak bilinen Nekrotizan Fasiit, vücuda girmek için sadece küçük bir çizik bekliyor. Peki, et yiyen bakteri nedir? Et yiyen bakteri nasıl bulaşır? Et yiyen bakteri belirtileri nelerdir?

'Et yiyen bakteri' olarak bilinen hastalık, tıp dünyasında Nekrotizan Fasiit olarak adlandırılıyor. Peki, bu korkutucu isimli hastalık gerçekten eti mi yiyor? Kimler risk altında? İşte bağışıklık sisteminizi ve cildinizi korumak için bilmeniz gereken kritik ayrıntılar...

ET YİYEN BAKTERİ NEDİR? 

Et yiyen bakteri (nekrotizan fasiit), deri altındaki bağ dokularını ve kasları hızla tahrip eden, nadir görülen ancak hayati tehlike yaratan ciddi bir enfeksiyondur. Genellikle Streptococcus pyogenes veya Vibrio vulnificus gibi bakterilerin açık yaralardan (kesik, yanık) vücuda girmesiyle oluşur. 

Popüler isminin aksine, bakteriler eti bir yemek gibi tüketmezler. Bu durum aslında bakterilerin salgıladığı toksinlerin (zehirlerin) dokuları hızla tahrip etmesi ve kan dolaşımını bozarak doku ölümüne (kangren) yol açmasıdır.

Hastalığa en sık neden olan suçlu, boğaz ağrısından tanıdığımız A Grubu Streptokok (GAS) bakterileridir. Ancak denizde yaşayan Vibrio vulnificus gibi farklı türler de benzer tabloya yol açabilir.

ET YİYEN BAKTERİ BELİRTİLERİ NELERDİR?

Hastalık o kadar hızlı ilerler ki saatler bile hayati önem taşır. Genellikle küçük bir kesik, böcek ısırığı veya sıyrıkla başlayan süreçte şu belirtilere dikkat:

-Yarada görünen kızarıklıktan çok daha şiddetli, tarif edilemez bir ağrı hissi.

-Etkilenen bölgenin önce kırmızı, sonra mor ve son olarak siyaha dönmesi.

-Yüksek ateş, titreme, mide bulantısı ve kafa karışıklığı.

-Dokuda biriken gaz nedeniyle deri altına bastırıldığında gelen çıtırtı sesi.

KİMLER RİSK ALTINDA?

Sağlıklı bireylerde nadir görülse de, aşağıdaki durumlara sahip kişilerin ekstra dikkatli olması gerekir:

DİYABET HASTALARI: Kan dolaşımı zayıf olduğu için iyileşme güçtür.

BAĞIŞIKLIĞI DÜŞÜK OLANLAR: Kanser tedavisi görenler veya kronik hastalığı olanlar.

AÇIK YARASI OLANLAR: Ameliyat sonrası veya derin kesikleri olanlar.

NASIL BULAŞIR?

Bakterinin en yaygın giriş yolu ciltteki bariyerin bozulmasıdır. Bazen gözle bile görülemeyen küçük noktalar birer giriş biletine dönüşebilir:

Mutfak kazaları: Meyve soyarken oluşan küçük bıçak kesikleri.

Kaşınan yaralar: Böcek ısırıkları veya egzamalı bölgelerin tırnaklanması.

Dövmeler ve piercingler: Steril olmayan ortamda yapılan işlemler.

Ameliyat dikişleri: Cerrahi müdahale sonrası tam kapanmamış bölgeler.

Hayvan ısırıkları: Enfekte hayvanların ısırıkları bakterilerin derin dokuya ulaşarak enfeksiyona neden olmasına yol açabilir. 

Bazı et yiyen bakteri türleri (özellikle Vibrio vulnificus), ılık deniz sularında yaşar.

Açık yara ile yüzmek: Vücudunuzda iyileşmemiş bir yara varken kirli denize veya göle girmek, bakteriyi doğrudan doku altına davet eder.

Çiğ deniz ürünleri: Bakteriyi içeren bir istiridye veya karidesin tüketilmesi, bağışıklığı düşük kişilerde kan yoluyla tüm vücuda yayılan ağır bir tabloya yol açabilir.

NASIL ENGELLENİR?

Küçük yaraları bile mutlaka sabunlu suyla temizleyin ve bandajla kapatın.

Açık yaranız varsa ortak kullanım alanlarından (havuz, jakuzi, deniz) uzak durun.

Özellikle deniz ürünlerini (istiridye gibi) çiğ tüketirken dikkatli olun; bazı türler bu yolla bulaşabilir.

'Sinsi düşman' kalp hastalıklarına dikkat: Hiç belirti vermeden ilerleyebilir! Kalp ve damar hastalıkları, günümüzde en sık karşılaşılan sağlık sorunlarının başında gelirken, çoğu zaman hiçbir şikâyet oluşturmadan "sinsi" bir şekilde ilerleyebiliyor. Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. İbrahim Halil Ulaş Bildirici, özellikle risk grubundaki bireylerin düzenli kontrol yaptırmasının hayati önem taşıdığını vurgulayarak erken teşhisin yaşam kalitesini koruduğuna dikkat çekti.
'Hemoroid' sanılıp geçiştiriliyor: Kolon kanserinde bu belirtilere dikkat Tıbbi Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Özcan Yıldız, kolon kanserinin genellikle "hemoroid" ile karıştırılan belirtilerle kendini gösterdiğini vurgulayarak önemli uyarılarda bulundu. Özellikle 20-50 yaş aralığında görülme sıklığı artan hastalığa karşı Yıldız, "Bağırsak düzenindeki değişimleri göz ardı etmeyin" dedi.
Pitbull saldırısına uğrayan Onur Akay entübe edildi: 'Et yiyen bakteri' şüphesi Geçen günlerde Pitbull saldırısında burnundan ağır yaralanan şarkıcı Onur Akay’ın sağlık durumunun kötüleştiği bildirildi. Akay’ın yoğun bakıma alındığı ve entübe edildiği öğrenildi.