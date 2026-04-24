Pitbull saldırısına uğrayan Onur Akay entübe edildi: 'Et yiyen bakteri' şüphesi

Şarkıcı Onur Akay, 14 Nisan’da uğradığı Pitbull saldırısının ardından yeniden hastaneye kaldırıldı. İlk müdahalenin ardından ameliyat edilen Akay’ın durumunun ağırlaşması üzerine yoğun bakımda tedavi altına alındığı belirtildi.

SAĞLIK DURUMU AĞIRLAŞTI

Saldırıda burnundan yaralanan ve yaklaşık 2 santimetrelik doku kaybı yaşadığı belirtilen Akay’a, kopan dokunun yerine dikilmesi amacıyla yaklaşık 1 saat süren operasyon yapıldı. Ancak operasyon sonrası sağlık durumunun kötüleştiği, ateş ve kanama şikayetlerinin arttığı ifade edildi.

“ET YİYEN BAKTERİ” ŞÜPHESİ

Türkiye Gazetesi’nde yer alan habere göre, Onur Akay’ın annesi Gülten Akay, oğluna halk arasında “et yiyen bakteri” olarak bilinen nekrotizan fasiit tanısı konulduğunu açıkladı.

Nadir görülen ancak hızla ilerleyebilen ciddi bir yumuşak doku enfeksiyonu olan nekrotizan fasiit nedeniyle Akay’ın yoğun bakımda entübe edildiği bildirildi.

TEDAVİSİ SÜRÜYOR

Onur Akay’ın hastanedeki tedavisinin sürdüğü, doktorların sağlık durumunu yakından takip ettiği öğrenildi.

UZMANINDAN AÇIKLAMA

Konuya ilişkin Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Bülent Ertuğrul, “Hemen ardından tetanos aşısı ve riskli bir durum varsa kuduz aşısı yapılmalı. Kirli bir ısırıksa antibiyotik tedavisine başlanmalı. Eğer bütün bunlar yapılırsa yüzde 95 hiçbir şey olmaz. Ancak bu olayda eğer Nekrotizan Fasiit teşhisi konmuşsa bu hayvandan değil, ısırık sonrasında bulaşan, antibiyotiğe dirençli bakterilerden meydana gelmiş olabilir” değerlendirmesini yaptı.