Evli-bekar ayrımına bir tepki daha: ‘Tıp etiği ile uyuşmaz’

Merkezi Hasta Randevu Sistemi'ndeki (MHRS) kadın doğum randevularında kadınların evli-bekar ayrımıyla karşılaşmasına tepkiler sürüyor. Konuya ilişkin bir açıklama da Türkiye Psikiyatri Derneği ve Cinsel Eğitim Tedavi ve Araştırma Derneği’nden geldi. Yapılan ortak açıklamada, “Kişinin medeni durumunun, muayene koşullarında düzenleme yapmak için bir parametre olarak görülmesinin, bilimsel bir dayanağı olmadığı ortadadır. Ayrıca ihtiyacı olan kadınların medeni durumu nedeniyle sağlık hizmeti alamamasına, sağlık hizmeti alan kadınların ayrımcılığa maruz kalmasına neden olacaktır. Medeni hal sorgulaması ile, hizmeti ihtiyaca göre doğru birime yönlendirme arasında bağ kurmak uygulamada çok ciddi olumsuz sonuçlara yol açabilecektir” denildi.

‘TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİNE AYKIRI’

Açıklamanın devamında ise şu ifadeler yer aldı: “Üreme sağlığı hizmetlerine erişimin her geçen gün zorlaştığı, kürtajın fiilen yasak hale geldiği, doğum eylemindeki dayatmaların arttığı, HPV aşısının halen ücretli uygulandığı, kadın sağlığını koruyucu önlemlerin yetersiz olduğu ülkemizde, kadın bedeni üzerine her gün yeni bir söylem, yeni bir müdahale çabası olduğu izlenmektedir. Kadın hastalıkları ve doğum polikliniklerinde gebelik, menopoz, infertilite, adölesan gibi alt birimlerinin bulunması sağlık hizmeti verilmesini kolaylaştırır ancak kadınları sağlıksız, edilgen, ekonomik olarak bağımlı, şiddet ile baş-başa bırakan, aileye hapseden zihniyetin yeni bir pratiği olan bu uygulama var olan bu sorunlardan kadının daha da olumsuz olarak etkilenmesine yol açacaktır. Sağlık hizmeti verirken, kadınların medeni halini bir veri olarak dikkate almak, toplumsal cinsiyet eşitliğine aykırıdır, tıp etiği ile uyuşmaz, damgalanma ve fişlenme ihtimali içerir, mahremiyet ihlalidir ve özellikle bekar ve cinsel aktif kadınların ayrımcılığa maruz kalmasına neden olur. Sağlık hakkı ihlaline neden olacak bu uygulamanın derhal sonlandırılmasını talep ediyor; kadınların eşit, ücretsiz ve ayrımcılıktan uzak koşullarda sağlık hizmeti almalarının en temel hakları olduğunu hatırlatıyoruz”