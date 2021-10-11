Fahrettin Koca: Benim bir gram yorulma hakkım yok

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından bir mesaj paylaştı. Koca, "Benim bir gram sıkılma, bir gram yorulma hakkım yok. Sizlerinse, artık uyarılardan bile yorulduğunuzu biliyorum." dedi.

cumhuriyet.com.tr
11 Ekim 2021 Pazartesi, 08:15
Fahrettin Koca: Benim bir gram yorulma hakkım yok
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yeni bir paylaşım yaptı.

Koca, şu ifadeleri kullandı:

"BENİM SIKILMA HAKKIM YOK"

"Benim bir gram sıkılma, bir gram yorulma hakkım yok. Sizlerinse, artık uyarılardan bile yorulduğunuzu biliyorum. Haklısınız. Günün sonunda tüm kaygıların yerini sağlık alacak. Emin olun. Ve şartları göz ardı etmeyin. Bu yeter. Bizler, mücadelenin gereğini yapmaya devam edeceğiz" 


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