Fahrettin Koca'dan 'Ekrem Karakaya' paylaşımı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Doktor önlüğünü şiddetin lekesinden korumak için kararlılıkla çalışacağız” dedi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Konya Şehir Hastanesi'nde görevli Kardiyoloji uzmanı Ekrem Karakaya'nın dün katledilmesinin ardından sosyal medya hesabından çağrıda bulundu.
Koca, yaptığı paylaşımda, “Doktor önlüğünü şiddetin lekesinden korumak için kararlılıkla çalışacağız. Herkes bundan emin olsun. Bugün kaybettiğimiz arkadaşımız Dr. Ekrem Karakaya’nın ailesi, tüm sağlık camiası emin olsun. Halkımızdan hekimine karşı daha büyük bir saygı, daha özenli tutum bekliyorum” ifadelerini kullandı.
Doktor önlüğünü şiddetin lekesinden korumak için kararlılıkla çalışacağız. Herkes bundan emin olsun. Bugün kaybettiğimiz arkadaşımız Dr. Ekrem Karakaya’nın ailesi, tüm sağlık camiası emin olsun. Halkımızdan hekimine karşı daha büyük bir saygı, daha özenli tutum bekliyorum. pic.twitter.com/K3OO4sRTLm— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) July 6, 2022
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