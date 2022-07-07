Fahrettin Koca'dan 'Ekrem Karakaya' paylaşımı

07 Temmuz 2022 Perşembe, 08:55

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Konya Şehir Hastanesi'nde görevli Kardiyoloji uzmanı Ekrem Karakaya'nın dün katledilmesinin ardından sosyal medya hesabından çağrıda bulundu.

Koca, yaptığı paylaşımda, “Doktor önlüğünü şiddetin lekesinden korumak için kararlılıkla çalışacağız. Herkes bundan emin olsun. Bugün kaybettiğimiz arkadaşımız Dr. Ekrem Karakaya’nın ailesi, tüm sağlık camiası emin olsun. Halkımızdan hekimine karşı daha büyük bir saygı, daha özenli tutum bekliyorum” ifadelerini kullandı.