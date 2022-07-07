Ekrem Karakaya'nın katilinin sosyal medya paylaşımları ortaya çıktı
Konya'daki şehir hastanesinde görevli doktor Ekrem Karakaya'yı görevi başında öldüren Hacı Mehmet Akçay'ın Konya'daki başka bir hastanede görevli güvenlik görevlisi olduğu ortaya çıktı. Öte yandan doktor katili Hacı Mehmet Akçay'ın sosyal medya paylaşımları ise dehşete düşürdü.
Dün öğle saatlerinde Konya Şehir Hastanesi'ne gelen katil Hacı Mehmet Akçay, Kardiyoloji Uzmanı Ekrem Karakaya'yı tabancayla vurarak öldürdü. Saldırının ardından aynı silahla intihar eden Hacı Mehmet Akçay'a ilişkin açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca saldırganın Konya Yunak İlçe Devlet Hastanesinden bir güvenlik görevlisi olduğunu belirtti.
DOKTOR KATİLİ HACI MEHMET AKÇAY'IN TİKTOK PAYLAŞIMLARI DİKKAT ÇEKTİ
Sağlıkçıları koruması gerekirken, doktor katili olan Hacı Mehmet Akçay'ın sosyal medyadaki paylaşımları ise dikkat çekti.
"JANDARMA PEŞİMDE! HAKKIMDA VUR EMRİ VAR"
TikTok'u aktif şekilde kullandığı belirlenen Akçay'ın paylaştığı bir videoda "Jandarma peşimde. Hakkımda vur emri var. Yakalasalar asacaklar. 7 senedir diyar diyar gezip baş kesen celladım. Niye sıcak evinde oturan 300 liralık memur değilim" ifadeleri yer alıyor.
SALDIRIYLA İLGİLİ '1 AY' DETAYI
Öte yandan Akçay'ın annesi Kezban Akçay’ın, yaklaşık 1 ay önce geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdiği belirtildi.
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