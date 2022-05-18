Faranjit nedir? Faranjit'in belirtileri nelerdir?

18 Mayıs 2022 Çarşamba, 11:33

Faranjit halk arasında sık görülen bir hastalıktır. Faranjit, ağız ve burun boşluğunun arka duvarında iltihaplanma meydana gelmesi ile ortaya çıkar. Faranjit, boğaz bölgesinde tahrişe neden olur ve bu kişi için oldukça rahatsız edici bir durumdur. Farenjit, akut ve kronik farenjit olarak ikiye ayrılır.

AKUT FARANJİT NEDİR?

Akut faranjit genellikle boğazda yanma, seste kısılma, ateş ve ağrı ile görülür. Akut faranjit virüs ve bakteriler bağlı olarak gelişir ve yutkunmayı zorlaştırır.

KRONİK FARANJİT NEDİR?

Kronik faranjit ateş ve ağrı ile görülmez. Kronik faranjit, boğazda bir şeyin takılma hissi, kuru öksürük ve gıcık olarak görülür.

FARANJİTİN BELİRTİLERİ?

Faranjitin belirtileri, faranjitin nedenine göre değişiklik gösterir. Faranjitin en yaygın belirtileri şöyledir;

- Boğaz ağrısı

-Kuru öksürük

-Boğazda tahriş

-Gıcık hissi

-Yutma güçlüğü

-Ateş

-Ses kısılması

-Kulağa vuran ağrı

-Geniz akıntısı

FARANJİTİN NEDENLERİ?

Faranjit pek çok nedenle ortaya çıkabilir. Akut faranjit ve Kronik faranjitin nedenleri farklıdır.

Akut faranjiti nedenleri:

Akut faranjitin en yaygın nedenleri arasında virüs ve bakteriler vardır. Soğuk algınlığı vakaları da akut faranjit neden olabilir.

Kronik faranjitin nedenleri:

-Çok konuşma gerektiren meslek grupları

-Aşırı sıcak soğuk içecek tüketmek

-Reflü

- Sinüzit

-Burun tıkanıklığı

-Aşırı baharat tüketimi

FARANJİT BULAŞICI MIDIR?

Bakteriyel ve viral formda olan faranjit vakaları bulaşıcıdır. Faranjite neden olan mikroplar burun ve boğazda çoğalır. Faranjit, hapşırık ve öksürük ile bulaşır. Hasta kişinin içeceği ve yiyeceğinden içmek de hastalığın bulaşmasına neden olabilir.

FARANJİT TEDAVİSİ

Bakteriyel kaynaklı faranjit genellikle hekimler tarafından, antibiyotik, boğaz spreyi ve ateş düşürücüler ile tedavi edilir. Viral farenjitlerde ise semptom önleyici tedaviler tercih edilir. Kronik faranjit vakalarında genellikle kişinin yaşam tarzında değişikliğe giderek bir tedavi yöntemi uygulanır.

FARANJİTE NE İYİ GELİR?

Faranjiti olan kişilerin dikkat etmesi gerekenler;

-Bol su içmek

-Bulunduğu odaya havalandırmak

-Sigara ve alkolden kaçınmak

-Çok sıcak ve çok soğuk içecekler tüketmemek

-Asitli içeceklerden kaçınmak

FARANJİTE İYİ GELEN ÇAYLAR

Ihlamur, papatya çayı, ada çayı veya nane çayı da boğaz ağrısına karşı etkili olabiliyor. Boğazı nemlendirmelerinin yanı sıra anti-inflamatuar, antibakteriyel ve antiviral özellikleri sayesinde boğaz ağrısının hafiflemesine katkı sağlayabiliyorlar.