Boğaz ağrısı neden olur? Boğaz ağrısına ne iyi gelir?

23 Mayıs 2022 Pazartesi, 18:24

Boğaz ağrısı yaşam kalitesine düşüren bir sağlık problemidir. Toplumda sık rastlanan boğaz ağrısı hayat boyunca birçok sebeple görülebilir.

BOĞAZ AĞRISI NEDİR?

Boğaz ağrısı, yanma, ağrı kuruluk olarak kendini gösterir. Boğaz ağrısı birçok kişi tarafından birçok kez yaşanmıştır.

BOĞAZ AĞRISI NEDENLERİ NELERDİR?

Boğaz ağrısı birçok sebeple ortaya çıkabilir. Boğaz ağrısı virüs kaynaklı ortaya çıkabileceği gibi çevresel faktörler de boğaz ağrısına neden olabilir.

Boğaz ağrısına nedne olan viral hastalıklar;

-Grip

-Soğuk algınlığı

-Nezle

-Su çiçeği

-Kızamık

Bakteriyel enfeksiyonlar da boğaz ağrısına neden olabilir. Bakteriyel enfeksiyonlar ile beraber ortaya çıkan boğaz ağrılarında boğazda iltihaplanma görülebilir.

Boğaz ağrısının diğer nedenleri:

-Ağızdan nefes alma

-Alerji

-Hava kirliliğine bağlı boğaz kuruluğu

-Çok ve bağırarak konmuşmak

-Reflü

BOĞAZ AĞRISININ BELİRTİLERİ

Boğaz ağrısının belirtileri ev boğaz ağrısına eşilk eden belirtiler:

-Boğazda ağrı ve kaşıntı

-Yutkunma zorluğu

-Kulak ağrısı

-Ses kısıklığı

-Ateş

BOĞAZ AĞRISNA NE İYİ GELİR?

1. TUZLU SU İLE GARGARA

Tuzlu su ile gargara yapmak, boğaz ağrısını tedavi etmek için yaygın olarak kullanılan tedavilerden biridir. Bu hareket, şişme olasılığını azaltır ve mikropları öldürerek boğazınızı temizler. 120-240 ml ılık suya yarım çay kaşığı tuz karıştırarak elde edilen karışımı günde 2-3 kez yaparak daha rahat bir boğaza sahip olabilirsiniz.

2. ZERDEÇALLI SÜT

Boğaz ağrısını tedavi etmek için eski bir çare zerdeçal sütüdür. İçindeki antibakteriyel ve antioksidan özelliklerin varlığı boğaz ağrısı, enfeksiyonlar ve diğer birçok sağlık sorunuyla mücadele edebilir. Etkili bir tedavi için, sıcak zerdeçal sütüne yarım çay kaşığı sade yağ (ghee) karıştırmayı deneyin. Bu arıtılmış tereyağı boğazınızı kaplar ve öksürüğü tedavi etmeye de yardımcı olur.

3. ZENCEFİL ÇAYI VE DİĞER BİTKİ ÇAYLARI

Çayınıza zencefil özü eklemek, durumu tedavi etmede oldukça faydalıdır. Boğazınızı yatıştıran ve solunum yolu hastalıklarından sorumlu bakteri ve virüsleri öldüren anti-bakteriyel ve anti-inflamatuar özelliklere sahiptir. Bu çay aynı zamanda ciğerlerinizdeki iltihabı da azaltır. Daha iyi bir etki için birkaç fesleğen yaprağı da eklemeyi deneyin. Papatya ve nane çayı da boğazlara iyi gelen bitki çayları arasındadır.

4. BAL

Bal enfeksiyonun neden olduğu boğaz ağrısını giderebilen antibakteriyel, antienflamatuar ve antioksidan özelliklere sahiptir. Ayrıca demir, potasyum, bakır ve çinko açısından da zengindir ve astım tedavisinde de kullanılır. Çiğ formda, süt, çay ve limon suyunda tüketilmesi güvenlidir. Ancak, balı ısıtmak toksik hale geldiğinden çok sıcak sıvılara karıştırılmaması tavsiye edilir.