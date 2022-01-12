Boğaz ağrısına ne iyi gelir? İşte evde boğaz ağrısını tedavi etmenin 5 yolu...

12 Ocak 2022 Çarşamba, 00:00

Sıcaklığın düşmesi genellikle soğuk algınlığı ve boğaz ağrısı gibi çeşitli sağlık sorunlarına yol açar. Boğaz ağrısı genellikle bakteriyel veya viral enfeksiyonlar nedeniyle oluşur ve boğazda rahatsız edici ağrı ve tahrişe neden olur. Öksürük şurubu ve ilaç seçeneğiniz olsa da, durumu etkili bir şekilde tedavi edebilecek birkaç doğal 'ev ilacı' da vardır.

İşte evde boğaz ağrısını tedavi etmenin 5 yolu...

1. TUZLU SU İLE GARGARA

Tuzlu su ile gargara yapmak, boğaz ağrısını tedavi etmek için yaygın olarak kullanılan tedavilerden biridir. Bu hareket, şişme olasılığını azaltır ve mikropları öldürerek boğazınızı temizler. 120-240 ml ılık suya yarım çay kaşığı tuz karıştırarak elde edilen karışımı günde 2-3 kez yaparak daha rahat bir boğaza sahip olabilirsiniz.

2. ZERDEÇALLI SÜT

Boğaz ağrısını tedavi etmek için eski bir çare zerdeçal sütüdür. İçindeki antibakteriyel ve antioksidan özelliklerin varlığı boğaz ağrısı, enfeksiyonlar ve diğer birçok sağlık sorunuyla mücadele edebilir. Etkili bir tedavi için, sıcak zerdeçal sütüne yarım çay kaşığı sade yağ (ghee) karıştırmayı deneyin. Bu arıtılmış tereyağı boğazınızı kaplar ve öksürüğü tedavi etmeye de yardımcı olur.

3. ZENCEFİL ÇAYI VE DİĞER BİTKİ ÇAYLARI

Çayınıza zencefil özü eklemek, durumu tedavi etmede oldukça faydalıdır. Boğazınızı yatıştıran ve solunum yolu hastalıklarından sorumlu bakteri ve virüsleri öldüren anti-bakteriyel ve anti-inflamatuar özelliklere sahiptir. Bu çay aynı zamanda ciğerlerinizdeki iltihabı da azaltır. Daha iyi bir etki için birkaç fesleğen yaprağı da eklemeyi deneyin. Papatya ve nane çayı da boğazlara iyi gelen bitki çayları arasındadır.

4. BAL

Bal enfeksiyonun neden olduğu boğaz ağrısını giderebilen antibakteriyel, antienflamatuar ve antioksidan özelliklere sahiptir. Ayrıca demir, potasyum, bakır ve çinko açısından da zengindir ve astım tedavisinde de kullanılır. Çiğ formda, süt, çay ve limon suyunda tüketilmesi güvenlidir. Ancak, balı ısıtmak toksik hale geldiğinden çok sıcak sıvılara karıştırılmaması tavsiye edilir.

5. ÇİĞ SARIMSAK

Sarımsak, boğaz ağrısını ve ağrısını tedavi etmek için antiseptik özelliklerle doludur. Antibakteriyel, mantar önleyici ve antiviral özelliklere sahip bir bileşik olan allisin içerir. Sadece bir parça karanfil ile çiğneyin veya bir dilim ağzınızda on beş dakika bekletin. Ancak çiğ sarımsak tüketimini kolaylaştırmak için biraz bal veya zeytinyağı ile de yiyebilirsiniz.