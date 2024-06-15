Fatura yine sağlıkçıya kesildi
Aile hekimliği uygulamasındaki aşı reddi elektronik ortamda bildirilebiliyor olmasına karşın Sağlık Bakanlığı’nın yeni uygulamasına göre aşı yaptırmak istemeyenlerden aşı reddi dilekçesi isteneceğini gazetemiz gündeme getirmişti. Yeni uygulamaya göre “aşı reddi” sisteme henüz girilmemiş hastalar için ay sonuna iki gün kala dilekçe doldurulması, aile hekimliği çalışanlarına yapılan ödemelerde kesintiye neden oldu.
Diğer sektörlerde bayram ikramiyesi alınırken aile hekimliği çalışanlarının bayram öncesi “haksız” kesintilerle karşılaşması, sağlık emekçilerine şok yaşattı.
Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu (AHEF) Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Ömer Ufkun Yıldırım “Hak ediş hesaplanmasındaki sürelere göre bu değişikliğin ay sonuna denk gelmesi birçok aile hekimini ve aile sağlığı çalışanını mağdur etmiştir” dedi.
Aşı reddi bildirimlerinin sistem üzerinden yapılabiliyorken evrak zorunluluğu getirilmesinin evrakları yetişmeyen birçok aile hekiminin “hak ediş” kesintisi yaşamasına neden olacağının altını çizen Yıldırım, “Uygulamanın ertelenmesi ve sonrasında da günümüz teknolojisine uygun hale getirilerek bürokratik engellerden arındırılması gerekliliğini vurguluyoruz” ifadelerini kullandı.
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