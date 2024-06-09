AKP'de hazırlıklar başladı! Gelire göre vergi ve fatura dönemi

Yayınlanma: 09.06.2024 - 10:34

Güncelleme: 09.06.2024 - 10:34

AKP'nin 'Yeni Torba Kanun’ hazırlıklarına başladığına ilişkin kulis bilgileri paylaşıldı.

Mevzuatın baştan sona ele alındığı ve vergiden enerjiye kadar yeni düzenlemelerin torbaya konulacağı ifade edildi.

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre; verginin çerçevesi yeniden çizilecek. Buna göre, çok kazanandan çok vergi alınacak, zenginin vergisi artacak.

DAR GELİRLİ ÜÇTE BİRİNİ ÖDEYECEK

Enerjide de düzenlemeler geldiği belirtildi. Yenilenebilir enerji yatırımları öne çıkarılacak. Yatırımı zamanında yapmayanın ruhsatı iptal edilecek. Maliye ve Aile Bakanlıkları dar gelirliye ucuz doğalgaz için harekete geçti.

Gelire göre doğalgaz tarife dönemi başlatılacak. Geliri iyi olan faturanın tamamını öderken, dar gelirli ise faturanın üçte birini verecek.

GERİ KALANINI DEVLET SÜBVANSE EDECEK

İktidar kaynakları, "Doğalgazda çok büyük sübvansiyon yapılıyor. Dar gelirli ya da zengin ayrımı yok, 85 milyona aynı tarife uygulanıyor. Önümüzdeki süreçte bu sübvansiyonu genele değil, özele indirgemek için çalışmalara başladık. Hangi uygulamanın hayata geçirileceği önümüzdeki günlerde belli olacak. Örneğin tüketiciler kullandıkları kadar faturalandırılacak. Gelir seviyesi yüksek olan kişiye 5.000 lira fatura geldiyse 5.000 lirayı ödeyecek. Dar gelirli vatandaşa 5.000 lira fatura geldiyse belli bir kısmını ödeyecek. Devlet diyecek ki bunun yüzde 30’unu öde. Geri kalanını devlet sübvanse edecek. Böylelikle dar gelirlinin eli rahatlatılacak. Ama fatura herkese kullandığı kadar gelecek. Burada sübvanse edilen kısım genelden özele indirilecek ki dar gelirli vatandaş ile durumu iyi vatandaş ayrımı yapılabilsin" sözlerini aktardı.

Edinilen bilgilere göre, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında yapılan toplantılarda özellikle vergide adaletin sağlanmasına yönelik atılacak adımlar belirlendi.

Bu kapsamda öncelikli olarak, vergi mevzuatında yer alan ve ekonomiye bir katkısı olmadığı değerlendirilen bazı muafiyetlerin kaldırılması gündeme gelecek. Vergi mevzuatında yapılan taramalardan sonra, bu muafiyetlerin hangileri olabileceği masaya yatırıldı.