Fazla cep telefonu kullanımı beyin tümörlerini tetikleyebiliyor

Yayınlanma: 10.06.2023 - 07:00

Güncelleme: 10.06.2023 - 07:00

Özellikle fazlaca elektro manyetik alana maruz kalmanın beyin bariyerini tahrip ederek beyin tümörüne yol açabildiğini ifade eden Doç. Dr. Memduh Kerman, uzun süreli cep telefonu kullanımından kaçınılmasının faydalı olacağını söyledi.

Beyin tümörüne ailesel yatkınlığın etkili olduğunu ifade eden Doç. Dr. Memduh Kerman, yaşın ilerlemesi, kafa travmaları, bazı kanser hücrelerinin beyne sıçraması gibi sebeplerin de hastalığa sebep olabileceğine işaret etti.

BELİRTİLERE DİKKAT!

Beyin tümörünün belirtileri hakkında bilgiler veren Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Memduh Kerman, sabahları baş ağrısı ile uyanmak ve mide bulantısının tümör belirtisi olabileceğini belirtti.

Doç. Dr. Memduh Kerman, “Beyin tümörünün göstergeleri arasında konuşma bozukluğu da yer almaktadır. Tümör konuşma merkezlerine yakın olması sebebiyle konuşmada zorluk yaşanabilir. Aynı şekilde görme ve işitme bozukluğu da hastada gözlenebilir. Bunun yanı sıra kol ve bacaktaki güçsüzlük, denge kaybı ve frontal bölge tümörlerinde kişilik değişiklikleri görülebilir” ifadelerini kullandı.



Gerektiğinde tümörün tedavisinde cerrahi işlem uygulanarak tümörün çıkartılabildiğini belirten Doç. Dr. Memduh Kerman, bu şekilde birçok ameliyat gerçekleştirdiklerini dile getirdi. Beyin tümörünün tedavi edilebilir bir hastalık olduğunu ifade eden Doç. Dr. Kerman, kişilerin belirtilerden birini ya da birkaçını kendilerinde görmeleri halinde derhal bir uzmana başvurmalarını sözlerine ekledi.