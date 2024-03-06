‘Fiziksel ve yasal düzenlemeler acilen yapılsın’
Hekim Birliği Sendikası üyeleri, sağlık emekçilerine yönelik şiddete dikkat çekmek için Sağlık Bakanlığı’nın önünde toplanacak. Hekimler, bakanlıktan şiddeti önlemeye yönelik fiziksel ve yasal düzenlemelerin acilen yapılması isteminde bulunacak.
Hekim Birliği, yarın saat 12.00’de sağlık emekçilerine yönelik şiddeti protesto etmek için Sağlık Bakanlığı’nın önünde toplanacak. Hekimler, eylemde özlük haklarını da isteyecek. Sendika tarafından söz konusu eyleme yönelik yapılan çağrıda “Hekimlerin en önemli sorunlarının başında sağlıkta şiddet geliyor. Sağlıkta şiddetin en geniş mağdur kitlesi ise maalesef kadın hekim meslektaşlarımız. Bu sebeple 8 Mart’ta Sağlık Bakanlığı önünden yükselteceğimiz sesin ayrı bir önemi var” denildi.
'Hiçbir hekim şiddet mağduru olmamalı'
Hiçbir hekimin şiddet mağduru olmaması gerektiği belirtilen çağrı metninde “Bunun için acil olarak fiziki ve yasal düzenlemelerin yapılmasını bekliyoruz” denildi. Ayrıca hekimler, açıklamalarında şu sözlere de yer verdi: “Hekimlerin nöbet ücretleri, temel özlük hakları, tek kalem maaş talebinin yanı sıra çok yakında TBMM de kabul edilen yasanın hekimlere ve hekimliğe verebileceği zararları da kamuoyunun dikkatine sunacağız.”
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