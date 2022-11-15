B3 vitamini takviyesi meme kanseri ve beyin metastazı riskini artırıyor

Goun, "Bazı insanlar otomatikman vitaminleri ve takviyeleri sağlık için sadece yararlı olduğunu varsayımıyla kullanıyor ancak bunların gerçek işlevi hakkında çok az şey biliniyor" diyerek araştırmayı söz konusu bilgi eksikliğinden dolayı yaptıklarını söyledi.

Goun, araştırmanın gelecekte kemoterapi gibi kanser tedavilerini geliştirmeye yardımcı olabileceğini kaydetti.