'C vitamini yetmez': Güçlü bağışıklık sistemi için gerekenler

12 Kasım 2022 Cumartesi, 07:00

Sağlıklı kalmak ve bağışıklık sistemini kuvvetlendirmek her zaman önemli olsa da soğuk aylarda özellikle kritik hale geliyor.

Independent Türkçe'de yer alan habere göre; kış boyunca burun akıntısıyla yatağa hapsolmak istemeyen kişilerin, vücudunu sağlık sorunlarına karşı mücadeleye hazırlaması gerekiyor.

Harvard Üniversitesi'nin sağlık hakkında bilgiler veren birimi Harvard Health, bağışıklığı güçlendirmek için takviye ürünler ya da sarımsak ve zencefil gibi "bağışıklığı güçlendiren yiyecekler" tüketmek zorunda olunmadığını belirtiyor. Bunun yerine gerekli besinleri içeren çok yönlü bir beslenme düzeni oturtulabilir.

Akademik tıp merkezi Mayo Clinic, C vitamini haricinde besin açısından zengin, bağışıklık güçlendirici besin düzeninin pek çok farklı şekilde oluşturulabileceğini düşünüyor.

Harvard Health ve Britanya Beslenme Vakfı'nın (British Nutrition Foundation) bağışıklık güçlendirici gıdalar için verdiği örnekler şöyle: