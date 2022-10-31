Bebekler neden ağlar? Kolik bebek ne demek?
Ağlamak, bir bebeğin temel iletişim kurma şekillerinden biridir. Genellikle aç, yorgun, yeni bir beze ihtiyacı olduğunu, rahatsız olduğunu veya sıkıldığını ya da sadece kucaklanmak istediklerini bildirmek için olabilir. Ancak bazı bebekler belirgin bir sebep olmaksızın diğerlerinden daha yüksek sesle ve daha uzun süre ağlarlar.
Çocuk Alerji Uzmanı Uzm. Dr. Gizem Atakul bebeklerde gaz sancısının nedenleri arasında besin alerjiside olabilir dedi.
Kolik nedir?
Kolik, yaşamın ilk birkaç ayında belirgin bir neden olmaksızın uzun ağlama veya huzursuz dönemleri ifade etmek için kullanılır. “Üç kuralı” en yaygın olarak kullanılan kolik tanımıdır. Bu, günde 3 saatten fazla, haftada 3 günden fazla ve 3 haftadan uzun süren normal olmayan ağlama için kullanılır. Kolikte ağlama nöbetleri genellikle aniden başlar ve akşamları yoğunlaşır. Ağlama sesi normalden daha yüksek ve daha tizdir. Klasik olarak kolikli bebek normal büyür ve dışkısı normaldir. Yaklaşık olarak bebeklerin %30’unda görülür. Bu ağlama nöbetleri bebeklerin %60'ında 3 aylıkken, %90'ında da 4 aylıkken iyileşir. Koliğin bilinen hiçbir uzun vadeli zararlı etkisi yoktur.
Bebeğinizde kolik varsa, ağlama nöbeti sırasında bacaklarını karnına çekebilir, sırtını kamburlaştırabilir, kollarını ve bacaklarını kasıp, gaz çıkarabilir ve gergin, şişkin bir karına sahip olabilir. Bu davranışlar ve sakinleştirilemeyen ağlamalar tipik olarak doğumdan birkaç hafta sonra başlar.
Kolik ve inek sütü alerjisi
Kolik, inek sütü alerjisinin olası bir belirtisidir. Kolik tipi ağlama nöbetleri, geç tip alerjik reaksiyona bağlı olarak, inek sütü ile karşılaştıktan sonraki birkaç saat veya gün içinde ortaya çıkabilir. Eğer sadece anne sütü ile besleniyorsa bebek inek sütü ile annenin yediği gıdalar yolu ile karşılaşır. Eğer bebeğe mama veriliyorsa bu mamalar inek sütünden üretilmektedir ve dolayısıyla bebek inek sütüne eş protein ile bu yolla karşılaşacaktır.
İnek sütü alerjisi olan bebeklerde kolikler şikayetlerden sadece biridir. Alerjiden gördüğümüz ağlama nöbetlerinin kolikteki nöbetlerden birkaç farkı var.
1-Zaman: Kolikte ağlama nöbetleri genellikle geç öğleden sonra ya da akşam saatlerinde başlar ve günde en az 3 saat sürer. Alerjide ise ağlama nöbetlerinin belirli bir zaman aralığı olmaz gün içinde her saatte olabilir.
2-Eşlik eden belirtiler: Kolikte eşlik eden başka belirti yoktur. Tamamen sağlıklı bir bebektir. Alerjide ise egzama, ishal, kusma, kakada kan gibi başka belirtiler vardır.
3-Beslenme: Kolik beslenme tekniklerinden etkilenir. Fazla ya da az beslenme, biberona bağlı hava yutma gibi. Alerjide belirtiler ise beslenme tekniğinden bağımsızdır.
4- Kaka: Kolik bebeklerde kaka normal görünümdedir. Altın sarı renginde, yumuşak cıvık kıvamda ve içi tanelidir. Alerji var ise kabızlık, ishal, kakada canlı kırmızı renkte kan, sümüksü görünüm olabilir.
5-Diyet: Gaz sancısı genelde tüketilen besinlerle ilişkisizdir. Alerjide ise şikayetlerden sorumlu olan besin tüketilmezse belirtiler tamamen geriler. Her tüketildiğinde ide belirtiler tekrar başlar.
Eğer alerji şüpheniz varsa mutlaka çocuk alerji uzmanı ile görüşün. Gereksiz yapılan geniş diyetler hem anne sütünün besleyici özelliklerini etkilemekte hem de annenin sağlığını olumsuz etkilemektedir.
Kolik olan bir bebeği yatıştırmak için ne yapabilirim?
Aşağıdaki yöntemler, kolikli bir bebeği yatıştırmak için yardımcı olabilir. Unutmayın, her bebek farklı tepki verir, bu nedenle bebeğiniz için en iyi olanı bulmadan önce çeşitli teknikleri denemeniz gerekebilir.
Bebeğinizi yarım kundaklamak veya ince, büyük bir battaniyeye sarmak, rahim hissini yeniden yarattığı için kendilerini daha güvende hissetmelerini sağlayabilir.
Yürürken bebeğinizi göğsünüzün önünde bir kanguru veya sling yardımıyla taşıyın. Vücut teması ve hareket sakinleştiricidir. Gazı kolay çıkarmasını sağlamak için sırtını hafifçe ovuştururken bebeğinizi dizlerinizin üzerine yatırın.
Sabit, ritmik hareketler yatıştırıcıdır. Bir sandalyede sallanırken bebeğinizi kucaklayın veya bir bebek salıncağı ya da titreşimli bir bebek koltuğu deneyin.
Yumuşak müzik, beyaz gürültü, fan veya kalp atışı ses kaydı ile rahatlatıcı rahim ortamını yeniden yaratın.
Bebeğinizin emmek için elini, parmaklarını veya başparmaklarını bulmasına yardım edin veya yatıştırmak için bir emzik vermeyi düşünün.
Bebeğinize masaj yapın. Bebekler ten tene teması sever ve araştırmalar düzenli olarak masaj yapılan bebeklerin daha az ağladığını ve daha az telaşlandığını göstermektedir.
Hala bebeğinizi sakinleştirmekte zorlanıyorsanız veya sağlığıyla ilgili endişeleriniz varsa, daha fazla tavsiye için bir doktorunuzla görüşün.
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