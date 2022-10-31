Bebekler neden ağlar? Kolik bebek ne demek?

Kolik ve inek sütü alerjisi

Kolik, inek sütü alerjisinin olası bir belirtisidir. Kolik tipi ağlama nöbetleri, geç tip alerjik reaksiyona bağlı olarak, inek sütü ile karşılaştıktan sonraki birkaç saat veya gün içinde ortaya çıkabilir. Eğer sadece anne sütü ile besleniyorsa bebek inek sütü ile annenin yediği gıdalar yolu ile karşılaşır. Eğer bebeğe mama veriliyorsa bu mamalar inek sütünden üretilmektedir ve dolayısıyla bebek inek sütüne eş protein ile bu yolla karşılaşacaktır.

İnek sütü alerjisi olan bebeklerde kolikler şikayetlerden sadece biridir. Alerjiden gördüğümüz ağlama nöbetlerinin kolikteki nöbetlerden birkaç farkı var.

1-Zaman: Kolikte ağlama nöbetleri genellikle geç öğleden sonra ya da akşam saatlerinde başlar ve günde en az 3 saat sürer. Alerjide ise ağlama nöbetlerinin belirli bir zaman aralığı olmaz gün içinde her saatte olabilir.

2-Eşlik eden belirtiler: Kolikte eşlik eden başka belirti yoktur. Tamamen sağlıklı bir bebektir. Alerjide ise egzama, ishal, kusma, kakada kan gibi başka belirtiler vardır.

3-Beslenme: Kolik beslenme tekniklerinden etkilenir. Fazla ya da az beslenme, biberona bağlı hava yutma gibi. Alerjide belirtiler ise beslenme tekniğinden bağımsızdır.

4- Kaka: Kolik bebeklerde kaka normal görünümdedir. Altın sarı renginde, yumuşak cıvık kıvamda ve içi tanelidir. Alerji var ise kabızlık, ishal, kakada canlı kırmızı renkte kan, sümüksü görünüm olabilir.

5-Diyet: Gaz sancısı genelde tüketilen besinlerle ilişkisizdir. Alerjide ise şikayetlerden sorumlu olan besin tüketilmezse belirtiler tamamen geriler. Her tüketildiğinde ide belirtiler tekrar başlar.

Eğer alerji şüpheniz varsa mutlaka çocuk alerji uzmanı ile görüşün. Gereksiz yapılan geniş diyetler hem anne sütünün besleyici özelliklerini etkilemekte hem de annenin sağlığını olumsuz etkilemektedir.