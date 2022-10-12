Kişilik bozukluğu nedir, belirtileri nelerdir? Kişilik bozukluğu testi nasıl yapılır?

Kişilik Bozukluğu kişinin özel hayatında ve iş hayatında istikrarsızlıklar, ikili ilişkilerde başarısız olma durumu yaratır. Bir gün dost gibi gördüğünü ertesi gün düşmanı olarak görebilir. Borderline kişi ne hisseder?

Psikiyatri Uzmanı Doç. Dr. Cemil Çelik konu hakkında bilgiler ver

Kişilik Bozukluğu nedir?

Borderline Kişilik Bozukluğu diğer adıyla “sınırda kişilik bozukluğu”, psikolojik bir rahatsızlıktır.

Kişilik Bozukluğuna sahip kişi sevgi dolu, kalıcı bir ilişki kurmak istese bile, ani ruh hali değişimi, yaşadığı bir durumu iyi ya da kötü olarak görmesi, akli olarak dengeli bir duygu ve davranış hali gösterememe durumlarından dolayı bunu gerçekleştiremez. Bu hastalığı yaşayan bireyler, intihara teşebbüs, yasaklı madde kullanım eğilimi de gösterebilmektedir.

ERGENLERDE BORDERLİNE KİŞİLİK BOZUKLUĞU SÜRECİ NASILDIR?

Erken yetişkinlerde görülebilir ancak 16 yaşına kadar tanı koyulamaz. Aşırı öfke, sinirlilik hali çocukların ergenlik dönemlerinde görülen doğal davranışlardandır. Fakat yaş ilerledikçe bu durumlar azalmak yerine devam ediyorsa ve diğer semptomlar da görülüyorsa bu tanı konulabilir. Hastalık bu safhalarda tedavi edilirse, ilerleyen dönemlerde iyileşme görülebilir. Kadınlarda, erkeklere oranla 3 kat daha fazla görüldüğü belirlenmiştir.