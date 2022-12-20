Çocuklarda uyku düzeni nasıl sağlanır?

1- UYKU RUTİNİ

Uyku rutini oluşturmak için banyo, masaj, emzirme, gaz çıkarma, ninni ya da şarkı söyleme gibi aktiviteler her gün aynı saat ve düzende yapılabilir.

2- FİZİKSEL ŞARTLAR

Fiziksel şartlar uykuya dalma ve kaliteli bir uyku sürdürme için çok önemlidir. Odanın ısısı, nem oranı, ışık, gürültüsüz bir ortam uyku için olmazsa olmaz etkenlerdir.Odanın ısısı 21-22 derece olmalıdır. Tamamen karanlık bir ortam uyku için en sağlıklısıdır. Fakat bazı süreçlerde minik bir gece lambası kullanılabilir. Yatağın içinde 2 yaşına kadar yastık ya da benzeri objelerin olmaması uyku güvenliği açısından önemlidir.