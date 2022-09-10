Doğru okul çantası nasıl seçilir? Okul çantası seçerken nelere dikkat edilmelidir?

cumhuriyet.com.tr
10 Eylül 2022 Cumartesi, 12:22
<p>Okullar açılırken ailelerin zorlandıkları konulardan biri de doğru okul çantası seçmek oluyor. Yanlış ve ağır çanta seçimi çocuğun kemik gelişimini olumsuz etkileyebilirken omurga sağlığını da tehdit edebiliyor.</p> <p><strong>Peki, doğru okul çantası nasıl seçilir? Okul çantası seçerken nelere dikkat edilmelidir? </strong> Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Aynur Metin Terzibaşıoğlu, doğru okul çantası seçimi konusunda önemli bilgiler verdi. </p>

Okullar açılırken ailelerin zorlandıkları konulardan biri de doğru okul çantası seçmek oluyor. Yanlış ve ağır çanta seçimi çocuğun kemik gelişimini olumsuz etkileyebilirken omurga sağlığını da tehdit edebiliyor.

Peki, doğru okul çantası nasıl seçilir? Okul çantası seçerken nelere dikkat edilmelidir?  Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Aynur Metin Terzibaşıoğlu, doğru okul çantası seçimi konusunda önemli bilgiler verdi. 

<p><strong>Okul çantası seçerken nelere dikkat edilmelidir?</strong></p> <p>Sırt çantaları büyüme çağındaki çocuklarda en uygun seçenek gibi görünse de,  uygun olmayan çantalar; omuz, boyun, sırt ve bel ağrıları gibi çeşitli kas-iskelet sistemi rahatsızlıklarına yol açabilir. Doğru kullanılmayan çantalar, omurgada orantısız yüklenme sonucu oluşabilecek omurga eğriliklerinin ortaya çıkışını hızlandırıp sinir basılarına neden olabilir.</p>

Okul çantası seçerken nelere dikkat edilmelidir?

Sırt çantaları büyüme çağındaki çocuklarda en uygun seçenek gibi görünse de,  uygun olmayan çantalar; omuz, boyun, sırt ve bel ağrıları gibi çeşitli kas-iskelet sistemi rahatsızlıklarına yol açabilir. Doğru kullanılmayan çantalar, omurgada orantısız yüklenme sonucu oluşabilecek omurga eğriliklerinin ortaya çıkışını hızlandırıp sinir basılarına neden olabilir.

<p><strong>Askı boyutuna dikkat edin</strong></p> <p>Çocuğunuzun boyutuna uygun sırt çantası seçin, çanta askılarının ağırlığı eşit dağıtabilmesi için geniş (yaklaşık 5 cm), yumuşak ve destekli olmasına özen gösterin, ek olarak göğüs veya bel kemeri olanlarını tercih edin. Çantanın sırtınızla temas eden kısmında desteği olması yükün dağıtılması için önemlidir.</p>

Askı boyutuna dikkat edin

Çocuğunuzun boyutuna uygun sırt çantası seçin, çanta askılarının ağırlığı eşit dağıtabilmesi için geniş (yaklaşık 5 cm), yumuşak ve destekli olmasına özen gösterin, ek olarak göğüs veya bel kemeri olanlarını tercih edin. Çantanın sırtınızla temas eden kısmında desteği olması yükün dağıtılması için önemlidir.

<p><strong>Sırtla çanta arasında boşluk olmamalı </strong></p> <p>Bel altında taşınan çantalar omuz, boyun ve sırt kaslarında gerginliğe ve ağrıya neden olur. Sırt çantasının alt kısmı belin en fazla 5 cm altında olmalıdır. Sırt ile çantanın arkası arasında boşluk kalmamasına özen gösterin.</p>

Sırtla çanta arasında boşluk olmamalı 

Bel altında taşınan çantalar omuz, boyun ve sırt kaslarında gerginliğe ve ağrıya neden olur. Sırt çantasının alt kısmı belin en fazla 5 cm altında olmalıdır. Sırt ile çantanın arkası arasında boşluk kalmamasına özen gösterin.

<p><strong>Tek omuzda taşımayın</strong></p> <p>Çantayı tek omuzda taşınırsa omurgada çok fazla stres oluşturur. Büyüme çağındaki çocuklarda bu durum omurga eğriliklerine yol açabilir. Çocuklarınızın çantalarını çift omuz askısı ile kullanmalarına teşvik edin, böylece ağırlığı eşit derecede dağıtarak omurga dengesini sağlamış olursunuz.</p>

Tek omuzda taşımayın

Çantayı tek omuzda taşınırsa omurgada çok fazla stres oluşturur. Büyüme çağındaki çocuklarda bu durum omurga eğriliklerine yol açabilir. Çocuklarınızın çantalarını çift omuz askısı ile kullanmalarına teşvik edin, böylece ağırlığı eşit derecede dağıtarak omurga dengesini sağlamış olursunuz.

<p><strong>Çantanın ağırlığını kontrol edin</strong></p> <p>Sırt çantası ağırlığının çantayı taşıyan kişinin ağırlığının yüzde 10’unu geçmemesi gerekir. Çekçekli okul çantası için bu oran yüzde 20 olarak belirlenmiştir. Çekçekli okul çantası daha konforlu görünse de kaldırım, merdiven ve basamak gibi engeller karşısında çocukların bu çantaları rahatça hareket ettirebileceğinden emin olmak gerekir. Çocukların günlük ders programlarına uygun kitap ve defterleri çantaya koyun, gereksiz ağırlık taşımayın. Ağır olanları sırta daha yakın, hafif olanları daha uzağa yerleştirin.</p>

Çantanın ağırlığını kontrol edin

Sırt çantası ağırlığının çantayı taşıyan kişinin ağırlığının yüzde 10’unu geçmemesi gerekir. Çekçekli okul çantası için bu oran yüzde 20 olarak belirlenmiştir. Çekçekli okul çantası daha konforlu görünse de kaldırım, merdiven ve basamak gibi engeller karşısında çocukların bu çantaları rahatça hareket ettirebileceğinden emin olmak gerekir. Çocukların günlük ders programlarına uygun kitap ve defterleri çantaya koyun, gereksiz ağırlık taşımayın. Ağır olanları sırta daha yakın, hafif olanları daha uzağa yerleştirin.

<p><strong>Renkli-parlak olanları tercih edin</strong></p> <p>Çantanın parlak veya fosforlu materyallerle kaplı olmasını tercih edin. Bu da onu kışın erken kararan havalarda trafikte daha görünür kılacak ve oluşabilecek kazalardan koruyacaktır.</p>

Renkli-parlak olanları tercih edin

Çantanın parlak veya fosforlu materyallerle kaplı olmasını tercih edin. Bu da onu kışın erken kararan havalarda trafikte daha görünür kılacak ve oluşabilecek kazalardan koruyacaktır.

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