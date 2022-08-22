Öğrencilerin okul çantasının içinde neler bulunmalı? Okul çantası hazırlanırken nelere dikkat edilmelidir?

22 Ağustos 2022 Pazartesi, 15:53

2022- 2023 eğitim-öğretim yılının başlama tarihi yaklaşıyor. Pek çok okul öğrencilerin ihtiyacı olan kırtasiye malzemelerini liste yaparak velillere iletiyor. Veliler bu listeler ile birlikte kırtasiye alışverişi yapmaya başladı. Peki, bir ilkokul öğrencisinin çantasında neler bulunmalı, okul çantası hazırlanırken nelere dikkat edilmeli.

İlkokul öğrencilerinin çantasında bulunması gereken kırtasiye malzemelerini sizler için derledik...

ÖĞRENCİLERİN KIRTASİYE İHTİYAÇLARI NELERDİR?

- Kalemler (kurşun kalem, dolma kalem, renkli kalemler vb.)

- Fosforlu kalemler

- Boyama malzemeleri (pastel boya, sulu boya vb.)

- Kalemtıraş

- Silgi

- Yapıştırıcı

- Kalem kutusu

- Matematik seti (Abaküs,fasulye, çubuk)

- Dosya ve Klasör

- Defter

- Etiket

OKUL ÇANTASININ İÇİNDE NELER BULUNMALI?

- Hijyen malzemeleri

- Yedek kıyafet (anaokulu öğrencileri için)

- Ders programı

- Matara

- İlk yardım malzemeleri

- Beslenme çantası

OKUL ÇANTASI HAZIRLANIRKEN NELERE DİKKAT EDİLMELİDİR?

1) İlk olarak dikkat edilmesi gereken şey gerçekten gerekli olan eşyaların çantaya yerleştirilmesidir.

2) Çantanın büyüklüğüne dikkat edilmelidir.

3) Çantanın ağırlığı, çocuğun vücut ağırlığının %10'unu geçmemelidir.

4) Çantayı yerleştirirken ağırlığın dengeli konmasına özen gösterilmelidir.

5) Atıştımalıkların beslenme çantasının içinde bulunması gerekir.

6) Ağır çanta taşımak zorunda olan çocuklar için tekerlekli çanta tercih edilmelidir.



