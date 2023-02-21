Doğada yetişen birçok bitki geleneksel tıp alanında kullanılmıştır. Alternatif tıp ile hastalıklarına çare bulmak isteyen kişiler bu bitkiler hakkında internet üzerinden de yoğun bir şekilde araştırma yapar. Faydaları ve kullanımı merak edilen bitkilerden biride ebegümecidir. Peki, Ebegümeci nedir? Ebegümeci bitkisinin faydaları neler? Ebegümeci otu hangi hastalıklara iyi gelir?

İnsan sağlığına çok faydalı olduğu söylenen ebegümeci otunun birden farklı türü bulunmaktadır. 1500 ‘den fazla türü olduğu bilinen Ebegümecinin Türkiye’de ise 8 farklı türü bulunur. C vitamini açısından çok zengin olan bu bitkinin en sık tüketim şekli çay halidir. İşte, Ebegümeci hakkında merak edilenler...