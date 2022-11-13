Gaz ve şişikinlik neden olur, nasıl önlenir?

Sindirim sisteminde oluşan gaz şikayeti tek bir nedene bağlı olarak oluşmaz. Gaz oluşumunun birçok sebebi olabilir. Hızlı yemek yediğimizde yuttuğumuz hava nedeniyle bir sıkıntı ve gaz şikayeti olabildiği gibi... Sindirim problemlerinden kaynaklanan, içtiğimiz gazlı içecekler ya da bikarbonat gibi geçici gaz oluşturan içecekler nedeni ile de gaz şikayetimiz oluşabilir. Bunu önlemek için ya bu içeceklerden uzak durmamız gerekiyor ya da yemek yerken biraz yavaş hareket etmek.Çok fazla hava yutmamızı engelleyerek gaz şikayetinden de nisbeten kurtulabiliriz.

Fakat engelleyemediğimiz sindirim problemine bağlı olan gaz oluşumları da vardır. Bunlar için sindirim sistemini güçlendirmek, vücudun gerekli enzimleri üretmesini sağlamak ta gaz oluşumunu engelleyebilir. Bazı yiyeceklerden uzak durmak, ya da yiyecekleri pişirirken göstereceğimiz özen gaz şikayetinin en aza indirilmesini sağlayabilir.