Hangi yemekler iki kez ısıtılmaz? İkinci kez ısıtıldığında yenmemesi gereken yiyecekler nelerdir?

cumhuriyet.com.tr
21 Aralık 2022 Çarşamba, 12:23
<p>Kalan yemekleri ertesi gün pişirmek zararlı mı? Hangi yemekler iki kez ısıtılmaz?</p> <p><strong> İşte ikinci kez ısıtıldığında yenmemesi gereken yiyecekler...</strong></p>

Kalan yemekleri ertesi gün pişirmek zararlı mı? Hangi yemekler iki kez ısıtılmaz?

İşte ikinci kez ısıtıldığında yenmemesi gereken yiyecekler...

<h3>ISPANAK</h3> <p>Uzmanlar ıspanağın üzerine sıkılan kimyasal maddelerin sık sık ısıtılarak yenmesi durumunda zehirlenmeye neden olabileceği uyarısında bulunuyor.</p> <p>Ispanak bitkisi sık sık ısıtılarak yenmemesi gereken bir bitki. Çünkü içindeki nitrat maddesi, ısındıkça nitrite dönüşebilen bir madde, bu yüzden tekrar tekrar ısıtılması zehirlenmelere neden olabilir</p> <p><span style="color: #212529; font-family: GothamNarrow-Book; font-size: 17px; background-color: #ffffff;"> </span></p>

ISPANAK

Uzmanlar ıspanağın üzerine sıkılan kimyasal maddelerin sık sık ısıtılarak yenmesi durumunda zehirlenmeye neden olabileceği uyarısında bulunuyor.

Ispanak bitkisi sık sık ısıtılarak yenmemesi gereken bir bitki. Çünkü içindeki nitrat maddesi, ısındıkça nitrite dönüşebilen bir madde, bu yüzden tekrar tekrar ısıtılması zehirlenmelere neden olabilir

 

<h3>KEREVİZ</h3> <p>Tıpkı ıspanak gibi kerevizde de nitrat maddesi bulunur. Bu yüzden kereviz de tekrar ısıtılmamalıdır.</p>

KEREVİZ

Tıpkı ıspanak gibi kerevizde de nitrat maddesi bulunur. Bu yüzden kereviz de tekrar ısıtılmamalıdır.

<h3>MANTAR</h3> <p>Mantar pişirildikten sonra soğuk tüketilebilir. Ancak tekrar ısıtıldığında besin değerini kaybeden mantarın ikinci kez ısıtılması tavsiye edilmiyor.</p>

MANTAR

Mantar pişirildikten sonra soğuk tüketilebilir. Ancak tekrar ısıtıldığında besin değerini kaybeden mantarın ikinci kez ısıtılması tavsiye edilmiyor.

<h3>PİRİNÇ</h3> <p>Pişen pilavı oda sıcaklığında uzun süre bekletip buzdolabına koymak bacillus cereus bakterisinin üremesine neden olabilir. Pilav tekrar ısıtılıdğında bakteriler çoğalır.</p>

PİRİNÇ

Pişen pilavı oda sıcaklığında uzun süre bekletip buzdolabına koymak bacillus cereus bakterisinin üremesine neden olabilir. Pilav tekrar ısıtılıdğında bakteriler çoğalır.

<h3>TAVUK</h3> <p>Tavuk pişrildikten sonra sıcak ya da soğuk olarak tüketilmelidir. Besin zehirlenmesine en çok neden olan yiyeceklerden olan tavuk tekar ısıtılmamalıdır.</p>

TAVUK

Tavuk pişrildikten sonra sıcak ya da soğuk olarak tüketilmelidir. Besin zehirlenmesine en çok neden olan yiyeceklerden olan tavuk tekar ısıtılmamalıdır.

<h3>YUMURTA</h3> <p>Yumurta tekrar ısıtılıp tüketidiğinde zehirlenmeye neden olabilir.</p>

YUMURTA

Yumurta tekrar ısıtılıp tüketidiğinde zehirlenmeye neden olabilir.

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