Hangi yemekler iki kez ısıtılmaz? İkinci kez ısıtıldığında yenmemesi gereken yiyecekler nelerdir?
Kalan yemekleri ertesi gün pişirmek zararlı mı? Hangi yemekler iki kez ısıtılmaz?
İşte ikinci kez ısıtıldığında yenmemesi gereken yiyecekler...
ISPANAK
Uzmanlar ıspanağın üzerine sıkılan kimyasal maddelerin sık sık ısıtılarak yenmesi durumunda zehirlenmeye neden olabileceği uyarısında bulunuyor.
Ispanak bitkisi sık sık ısıtılarak yenmemesi gereken bir bitki. Çünkü içindeki nitrat maddesi, ısındıkça nitrite dönüşebilen bir madde, bu yüzden tekrar tekrar ısıtılması zehirlenmelere neden olabilir
KEREVİZ
Tıpkı ıspanak gibi kerevizde de nitrat maddesi bulunur. Bu yüzden kereviz de tekrar ısıtılmamalıdır.
MANTAR
Mantar pişirildikten sonra soğuk tüketilebilir. Ancak tekrar ısıtıldığında besin değerini kaybeden mantarın ikinci kez ısıtılması tavsiye edilmiyor.
PİRİNÇ
Pişen pilavı oda sıcaklığında uzun süre bekletip buzdolabına koymak bacillus cereus bakterisinin üremesine neden olabilir. Pilav tekrar ısıtılıdğında bakteriler çoğalır.
TAVUK
Tavuk pişrildikten sonra sıcak ya da soğuk olarak tüketilmelidir. Besin zehirlenmesine en çok neden olan yiyeceklerden olan tavuk tekar ısıtılmamalıdır.
YUMURTA
Yumurta tekrar ısıtılıp tüketidiğinde zehirlenmeye neden olabilir.
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