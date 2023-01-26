Kanser hastaları nasıl beslenmeli? Kanser hastaları hangi besinlerden uzak durmalı?

KANSER HASTALARI HANGİ BESİNLERİ TÜKETMELİ, HANGİLERİNİ TÜKETMEMELİ?

Soya ürünleri (Soya sütü, soya fasulyesi, soya filizi): Fitoostrojen etkisi ile anti-kanser etki gösterir ama meme kanserli hastalarda önerilmez.

Omega-3: Omega 3 ve Omega 6 yağ asitlerinin tümör büyümesini önlediğini gösteren çalışmalar var. Ancak başka bir çalışmada balık yağı kullanan ya da uskumru, ringa tüketen kanser hastalarında kandaki yağ asidi seviyesinin hızla arttığı gözlenmiş, bu durumun kemoterapi tedavisine direnç geliştirebileceğine işaret etmiştir.

Keten tohumu: Vücuda hormon benzeri etkilere sahip çok yoğun bir fito-östrojen kaynağıdır. Ancak östrojen reseptörü pozitif olan meme kanseri olan hastalar keten tohumu tüketmemelidir.

Turunçgiller: Limon, portakal, greyfurt, mandalinayı içerir. Cilt, karaciğer, akciğer, mide kanserine karşı antikanserojen etkisi çalışmalarda gösterilmiştir. Başka bir çalışmada melanom riskini arttırdığı gözlemlenmiştir. Greyfurt içindeki psoralen ve furokomarin maddeleri UV ile etkileşime girerek melanom hücrelerin çoğalmasını tetikler. İlaç etkileşimleri nedeniyle kemoterapi sırasında tüketimi önerilmez.