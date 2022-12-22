Karaciğeri temizleyen besinler nelerdir?
Önemli yaşamsal fonksiyonların gerçekleştirilmesini sağlayan karaciğer vücudumuz için çok önemli bir organ olarak kabul edilmektedir. Sindirimi sağlayan safranın üretilmesini sağlamak, vücudun detoks işlemini gerçekleştirmesini sağlamak, kandaki toksinleri temizlemek gibi birçok hayati görevi bulunmaktadır. Yanlış beslenme alışkanlıkları, kötü yaşam tarzı ile çalışma kapasitesi sekteye uğrayan karaciğer; obezite, kalp-damar hastalıkları ve sindirim problemleri gibi birçok hastalığa davetiye çıkarmaktadır. Karaciğer yağlanması toplumumuzda sık görülen fakat ihmal edilmemesi gereken önemli bir sağlık sorunudur. Karaciğerin sağlığını korumak adına doğru beslenme alışkanlıkları edinmek büyük önem arz etmektedir. Peki karaciğeri korumak için hangi besinleri tüketmemiz gerekmektedir?
Diyetisyen Gözde Karaca konu hakkında bilgiler verdi.
SARIMSAK
İçeriğinde bulunan alisin ve selenyum sayesinde karaciğerin temizlenmesine destek olmaktadır.
GREYFURT
İçeriğinde bulunan bol miktardaki C vitamini ve antioksidanlar sayesinde karaciğerin temizlenmesine destek olarak karaciğerdeki zararlı maddelerin atılmasını sağlamaktadır.
PANCAR VE HAVUÇ
Karaciğerin çalışmasını destekleyen flavanoidler ve beta karoten açısından oldukça zengin bir besin kaynağı olan havuç ve pancar günlük beslenmeye eklenmelidir.
LİMON
Safranın uyarılmasını sağlayarak karaciğerden toksinlerin atımını hızlandırmaktadır.
ELMA
Pektin içermesi sebebiyle vücudu toksinlerinden arındırılmasını sağlayarak karaciğere destek olmaktadır.
ENGİNAR
Enginar, karaciğer, böbrek ve safra kesesinin düzenli çalışmasını sağlayarak toksin atımını desteklemektedir.
AVOKADO
Omega 6 içermesi sebebiyle karaciğerin yenilenmesini sağlamaktadır. Karaciğer yağlanmasına karşı da tüketilmesi gereken önemli bir besindir.
YEŞİL YAPRAKLI SEBZELER
Yeşil yapraklı sebzeler glutatyon içermesi sayesinde karaciğerin sağlıklı çalışmasını sağlayan önemli antioksidanlar içermektedir.
BRÜKSEL LAHANASI
Sülfür içermesi sebebiyle karaciğer hasarlara karşı korumaktadır. Aşırı hormon ve toksinlerin de atımını desteklemektedir.
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