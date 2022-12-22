Karaciğeri temizleyen besinler nelerdir?

Önemli yaşamsal fonksiyonların gerçekleştirilmesini sağlayan karaciğer vücudumuz için çok önemli bir organ olarak kabul edilmektedir. Sindirimi sağlayan safranın üretilmesini sağlamak, vücudun detoks işlemini gerçekleştirmesini sağlamak, kandaki toksinleri temizlemek gibi birçok hayati görevi bulunmaktadır. Yanlış beslenme alışkanlıkları, kötü yaşam tarzı ile çalışma kapasitesi sekteye uğrayan karaciğer; obezite, kalp-damar hastalıkları ve sindirim problemleri gibi birçok hastalığa davetiye çıkarmaktadır. Karaciğer yağlanması toplumumuzda sık görülen fakat ihmal edilmemesi gereken önemli bir sağlık sorunudur. Karaciğerin sağlığını korumak adına doğru beslenme alışkanlıkları edinmek büyük önem arz etmektedir. Peki karaciğeri korumak için hangi besinleri tüketmemiz gerekmektedir?

Diyetisyen Gözde Karaca konu hakkında bilgiler verdi.