Karaciğeri temizleyen besinler nelerdir?

cumhuriyet.com.tr
22 Aralık 2022 Perşembe, 11:01
<p>Önemli yaşamsal fonksiyonların gerçekleştirilmesini sağlayan karaciğer vücudumuz için çok önemli bir organ olarak kabul edilmektedir. Sindirimi sağlayan safranın üretilmesini sağlamak, vücudun detoks işlemini gerçekleştirmesini sağlamak, kandaki toksinleri temizlemek gibi birçok hayati görevi bulunmaktadır. Yanlış beslenme alışkanlıkları, kötü yaşam tarzı ile çalışma kapasitesi sekteye uğrayan karaciğer; obezite, kalp-damar hastalıkları ve sindirim problemleri gibi birçok hastalığa davetiye çıkarmaktadır. Karaciğer yağlanması toplumumuzda sık görülen fakat ihmal edilmemesi gereken önemli bir sağlık sorunudur. Karaciğerin sağlığını korumak adına doğru beslenme alışkanlıkları edinmek büyük önem arz etmektedir. Peki karaciğeri korumak için hangi besinleri tüketmemiz gerekmektedir? </p> <p>Diyetisyen Gözde Karaca konu hakkında bilgiler verdi. </p>

Önemli yaşamsal fonksiyonların gerçekleştirilmesini sağlayan karaciğer vücudumuz için çok önemli bir organ olarak kabul edilmektedir. Sindirimi sağlayan safranın üretilmesini sağlamak, vücudun detoks işlemini gerçekleştirmesini sağlamak, kandaki toksinleri temizlemek gibi birçok hayati görevi bulunmaktadır. Yanlış beslenme alışkanlıkları, kötü yaşam tarzı ile çalışma kapasitesi sekteye uğrayan karaciğer; obezite, kalp-damar hastalıkları ve sindirim problemleri gibi birçok hastalığa davetiye çıkarmaktadır. Karaciğer yağlanması toplumumuzda sık görülen fakat ihmal edilmemesi gereken önemli bir sağlık sorunudur. Karaciğerin sağlığını korumak adına doğru beslenme alışkanlıkları edinmek büyük önem arz etmektedir. Peki karaciğeri korumak için hangi besinleri tüketmemiz gerekmektedir? 

Diyetisyen Gözde Karaca konu hakkında bilgiler verdi. 

<p><strong>SARIMSAK </strong></p> <p>İçeriğinde bulunan alisin ve selenyum sayesinde karaciğerin temizlenmesine destek olmaktadır. </p>

SARIMSAK 

İçeriğinde bulunan alisin ve selenyum sayesinde karaciğerin temizlenmesine destek olmaktadır. 

<p><strong>GREYFURT </strong></p> <p>İçeriğinde bulunan bol miktardaki C vitamini ve antioksidanlar sayesinde karaciğerin temizlenmesine destek olarak karaciğerdeki zararlı maddelerin atılmasını sağlamaktadır. </p>

GREYFURT 

İçeriğinde bulunan bol miktardaki C vitamini ve antioksidanlar sayesinde karaciğerin temizlenmesine destek olarak karaciğerdeki zararlı maddelerin atılmasını sağlamaktadır. 

<p><strong>PANCAR VE HAVUÇ </strong></p> <p>Karaciğerin çalışmasını destekleyen flavanoidler ve beta karoten açısından oldukça zengin bir besin kaynağı olan havuç ve pancar günlük beslenmeye eklenmelidir. </p>

PANCAR VE HAVUÇ 

Karaciğerin çalışmasını destekleyen flavanoidler ve beta karoten açısından oldukça zengin bir besin kaynağı olan havuç ve pancar günlük beslenmeye eklenmelidir. 

<p><strong>LİMON </strong></p> <p>Safranın uyarılmasını sağlayarak karaciğerden toksinlerin atımını hızlandırmaktadır. </p>

LİMON 

Safranın uyarılmasını sağlayarak karaciğerden toksinlerin atımını hızlandırmaktadır. 

<p><strong>ELMA </strong></p> <p>Pektin içermesi sebebiyle vücudu toksinlerinden arındırılmasını sağlayarak karaciğere destek olmaktadır. </p>

ELMA 

Pektin içermesi sebebiyle vücudu toksinlerinden arındırılmasını sağlayarak karaciğere destek olmaktadır. 

<p><strong>ENGİNAR </strong></p> <p>Enginar, karaciğer, böbrek ve safra kesesinin düzenli çalışmasını sağlayarak toksin atımını desteklemektedir. </p>

ENGİNAR 

Enginar, karaciğer, böbrek ve safra kesesinin düzenli çalışmasını sağlayarak toksin atımını desteklemektedir. 

<p><strong>AVOKADO</strong> </p> <p>Omega 6 içermesi sebebiyle karaciğerin yenilenmesini sağlamaktadır. Karaciğer yağlanmasına karşı da tüketilmesi gereken önemli bir besindir. </p>

AVOKADO 

Omega 6 içermesi sebebiyle karaciğerin yenilenmesini sağlamaktadır. Karaciğer yağlanmasına karşı da tüketilmesi gereken önemli bir besindir. 

<p><strong>YEŞİL YAPRAKLI SEBZELER </strong></p> <p>Yeşil yapraklı sebzeler glutatyon içermesi sayesinde karaciğerin sağlıklı çalışmasını sağlayan önemli antioksidanlar içermektedir. </p>

YEŞİL YAPRAKLI SEBZELER 

Yeşil yapraklı sebzeler glutatyon içermesi sayesinde karaciğerin sağlıklı çalışmasını sağlayan önemli antioksidanlar içermektedir. 

<p><strong>BRÜKSEL LAHANASI </strong></p> <p>Sülfür içermesi sebebiyle karaciğer hasarlara karşı korumaktadır. Aşırı hormon ve toksinlerin de atımını desteklemektedir. </p>

BRÜKSEL LAHANASI 

Sülfür içermesi sebebiyle karaciğer hasarlara karşı korumaktadır. Aşırı hormon ve toksinlerin de atımını desteklemektedir. 

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