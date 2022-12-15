Küflü yiyecekler neden tüketilmemeli? Küfün zararları nelerdir?

Mikotoksin zehirleyici oluyor

Diyetisyen Özden Örkcü, başta meyve ve sebze olmak üzere bazı tahıl ürünleri, baharatlar, Antep fıstığı, fındık, kakao gibi ürünlerin küfle kontamine olabildiğini ve mikotoksin içerebildiğini söyledi.

Küflü yiyecekler asla tüketilmemelidir

Küfün kendisinin zehirli olmadığını ancak belirli koşullar altında oluşan mikotoksinin zehirli olabileceğini ifade eden diyetisyen Özden Örkcü, “Küfün kendisi aslında zehirli değildir yenildiğinde biraz küf tadı verir. Ancak belirli koşullar altında 'mikotoksin' olarak bilinen metabolik ürünler veya mantar toksinleri oluşur ve bunlar hem insanlar hem de hayvanlar için zehirli olabilir. Bilinen kanserojen mikotoksinler arasında aflatoksin B1 ve okratoksin A bulunur. Bu nedenle, risk almaktan kaçınmak isteyen herkes küflü yiyecekleri hemen atmalıdır.” dedi.

Küflü besinler hayvanlara da verilmemeli

Mikotoksinlerin hastalığa neden olabileceğinden besi hayvanları veya hayvanlara küflü yiyeceklerin de verilmemesi gerektiğini vurgulayan diyetisyen Özden Örkcü, “Ayrıca hayvanların yağında veya sakatatında birikebilirler ve bu şekilde onları yediğimizde kendi sistemimize girebilirler. Soğuk ortamlar genellikle kimyasal ve biyolojik süreçleri yavaşlatır ve bu nedenle bazı gıdalar ideal olarak buzdolabında saklanmalıdır.” dedi.