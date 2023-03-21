Maden suyuyla kilo verilir mi? Zararı var mı?

Maden Suyu Zayıflatır Mı?

Maden suyu, vücudun toksinlerden arınmasına yardımcı olduğundan, düzenli kullanımda zayıflamaya da etki edebilir. Hazımsızlık ve kabızlığı olan kişiler için karbonatlı maden suyu kabızlığı azaltır ve semptomlarına karşı faydalıdır. Ek bir fayda olarak, safra kesesinin işlevini de iyileştirir.