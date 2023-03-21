Maden suyuyla kilo verilir mi? Zararı var mı?
Maden suyu sağlığa faydalarının yanı sıra zayıflamaya etkisi ile biliniyor. Enerji veren ve vücudun toksinlerden arınmasına yardımcı olan maden suyunun nasıl kullanıldığı da büyük önem taşıyor.
Yaz aylarında çeşitli zayıflama yöntemleri araştırılırken, bunlar arasında maden suyu üst sıralarda yer alıyor. Vücudu zinde tutan aynı zamanda hazımsızlık gibi sorunları giderdiği bilinen maden suyu zayıflatır mı?
Peki, maden suyu zayıflamak için nasıl tüketilmeli? İşte, maden suyunun faydaları, besin değeri ve kullanımı hakkında bilgiler...
Maden Suyu Nedir?
Maden suyu, hareket halindeki yeraltı suyunun toprak yüzeyindeki bir açıklıktan çıktığı yerler olan doğal kaynaklardan gelir.
Maden suyu damıtılmış suya tuzlar eklenerek veya daha fazla karbonatlaşma oluşturmak için karbondioksit ile havalandırılarak yapay olarak da yapılabilir.
Bununla birlikte, maden suyu doğal olarak değişen derecelerde karbonatlıdır.
Maden Suyu Besin Değeri
Hem doğal hem de yapay maden suyunun besin içeriği büyük ölçüde değişir, ancak tipik olarak aşağıdakiler gibi yüksek mineral içeriğine sahiptir:
-Kalsiyum karbonat
-Magnezyum sülfat
-Potasyum
-Sodyum sülfat
-Ayrıca karbon dioksit, Hidrojen sülfit gibi gazlar içerebilir.
Maden Suyu Zayıflatır Mı?
Maden suyu, vücudun toksinlerden arınmasına yardımcı olduğundan, düzenli kullanımda zayıflamaya da etki edebilir. Hazımsızlık ve kabızlığı olan kişiler için karbonatlı maden suyu kabızlığı azaltır ve semptomlarına karşı faydalıdır. Ek bir fayda olarak, safra kesesinin işlevini de iyileştirir.
Maden Suyu Zayıflamak İçin Nasıl Tüketilmeli?
Maden suyunu düzenli olarak kullanmadan önce mutlaka uzmanınıza danışmanız önerilir. Sağlık koşullarınız maden suyu kullanımına uygunsa, günde iki bardak maden suyu zayıflamanıza yardımcı olacaktır.
Yemekten Hemen Sonra Tüketmeyin
Şişkinlik ve hazımsızlık gibi sorunlara iyi gelen maden suyu, yemeklerden hemen sonra içilirse mideyi daha fazla şişirir ve rahatsız eder.
Yemeklerden yarım saat önce veya yarım saat sonra içilen maden suyu zayıflamaya yardımcı olur.
Maden Suyunun Sağlığa Faydaları
Karbonatlaşma ve mineral içeriği nedeniyle maden suyunun aşağıdakiler dahil olmak üzere sağlığa pek çok faydası vardır.
Kolestrole Karşı Maden Suyu
Bir çalışmada, menopoz sonrası kadınların her biri, iki aylık iki dönem boyunca günde 1 litre maden suyu içti.
Sonuçlar, maden suyu alımının kötü (LDL) kolesterol seviyelerini düşürdüğünü ve iyi (HDL) kolesterol seviyelerini yükselttiğini gösterdi.
Yüksek kolesterol, kalp hastalığı ve diğer rahatsızlıkların riskinizi artırdığından maden suyu kalbinizin sağlıklı kalmasına ve düzgün çalışmasına yardımcı olur.
2004 yılında yapılan bir çalışmada araştırmacılar, hepsinde sınırda hipertansiyon (yüksek tansiyon) ve düşük kalsiyum ve magnezyum seviyeleri olan denekler üzerinde maden suyunun etkilerini değerlendirdiler .
Dört hafta maden suyu içtikten sonra, bu insanların kan basıncında önemli bir düşüş kaydettiler.
Maden Suyu Zararlı Mı?
Maden suyunu içmenin sağlık açısından herhangi bir riski bulunmamakla birlikte suyu plastik bir şişeden içmek bazı riskler doğurabilir.
Fazla miktarda tüketilmesi ise uzun vadede bağırsak tembelliğine yol açacaktır.
Kaynak: Mahmure
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