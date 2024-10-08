Mevsim geçişleri cilt sağlığınızı etkilemesin: Cilt kuruluğuna ne iyi gelir?

“D VİTAMİNİ EKSİKLİĞİ CİLT HASTALIKLARINI TETİKLEYEBİLİR”

Güneş ışınından yeterli şekilde verim alınamadığı için D vitamini eksikliği oluşurken, bu sebeple bir takım cilt hastalıkları ortaya çıkabiliyor. Güneş ışınlarına daha az maruz kalınmasının yanı sıra kalorifer, soba veya klima ile ısıtılan ortamlarda daha uzun süre kalınması ve çok sıcak su ile banyo yapılması gibi faktörlerin sedef lezyonlarının artmasına veya yeni sedef lezyonlarının ortaya çıkmasına sebep olabileceğini söyleyen Prof. Dr. Nursel Dilek, sedef hastalığını kontrol altında tutabilmek için mevsim geçişlerinde havanın güneşli olduğu dönemlerde güneşten faydalanılması gerektiğini vurguladı.