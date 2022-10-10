Ödem neden oluşur? Ödem nasıl giderilir? Ödem atıcı su nasıl yapılır?

Vücudumuzun yüzde 60-70’i sudan oluşur. Hücre içi sıvının hücre dışına çıkarak doku aralarında birikmesine, sıvı miktarının artmasına ödem denir. El ve akaylarda şişlik olarak kendini gösteren ödem problemini çözmek için ödeme neden olan faktörlerin bilinmesi gerekir.