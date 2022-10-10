Ödem neden oluşur? Ödem nasıl giderilir? Ödem atıcı su nasıl yapılır?

cumhuriyet.com.tr
10 Ekim 2022 Pazartesi, 15:47
<p>Vücudumuzun yüzde 60-70’i sudan oluşur. Hücre içi sıvının hücre dışına çıkarak doku aralarında birikmesine, sıvı miktarının artmasına ödem denir. El ve akaylarda şişlik olarak kendini gösteren ödem problemini çözmek için ödeme neden olan faktörlerin bilinmesi gerekir. </p>

Vücudumuzun yüzde 60-70’i sudan oluşur. Hücre içi sıvının hücre dışına çıkarak doku aralarında birikmesine, sıvı miktarının artmasına ödem denir. El ve akaylarda şişlik olarak kendini gösteren ödem problemini çözmek için ödeme neden olan faktörlerin bilinmesi gerekir. 

<h3>ÖDEM NEDEN OLUR?</h3> <p>-Yetersiz sıvı tüketimi </p> <p>-Fazla tuz, salamura besin ve işlenmiş gıda tüketimi  </p> <p>-Hareketsizlik </p> <p>-Düzensiz uyku </p> <p>-Hormonal nedenler </p> <p>-Fazla kafein ve alkol tüketimi </p> <p>-Fazla karbonhidrat ve şekerli yiyecek tüketimi </p> <p>-Regl dönemi </p> <p>-Kalp damar problemleri, böbrek rahatsızlıkları ve bazı ilaçlar </p> <p>-Uzun süreli seyahatler ödem artışına sebebiyet verebilir. </p>

ÖDEM NEDEN OLUR?

-Yetersiz sıvı tüketimi 

-Fazla tuz, salamura besin ve işlenmiş gıda tüketimi  

-Hareketsizlik 

-Düzensiz uyku 

-Hormonal nedenler 

-Fazla kafein ve alkol tüketimi 

-Fazla karbonhidrat ve şekerli yiyecek tüketimi 

-Regl dönemi 

-Kalp damar problemleri, böbrek rahatsızlıkları ve bazı ilaçlar 

-Uzun süreli seyahatler ödem artışına sebebiyet verebilir. 

<h3>ÖDEM NASIL ATILIR?</h3> <p>En etkili ödem atıcı sudur. Yeterli sıvı tükettiğinizden emin olun. Günde en az 2-2,5 litre sıvı tüketmelisiniz. </p> <p>Tuz ve tuzlu besin tüketiminizi azaltın. Yemeklere ekstra tuz eklemeyin. </p> <p>Şeker ve şekerli besin tüketimini azaltın. İşlenmiş gıdalardan uzak durun. </p> <p>Çay, kahve gibi kafein içeren içeceklerin tüketimini azaltın. İçtiğiniz her kahvenin yanına 1 bardak su ekleyin. </p> <p>Fiziksel aktivitenizi arttırın. Günlük 30 dakika yürüyüş dolaşımı artırarak ödem oluşmasını önleyecektir. </p> <p>Yeşil yapraklı sebzeler ve posalı besinlerin tüketimini artırın. </p> <p>Muz, antep fıstığı, somon, tavuk, tatlı patates gibi yüksek potasyum içeren besinlerin tüketimini artırın. </p> <p>Ananas, maydanoz, dereotu, kabak, salatalık, kiraz sapı, mısır püskülü, yeşil çay gibi ödem atma etkisi olan yiyecek ve bitkileri beslenmenize ekleyin. </p>

ÖDEM NASIL ATILIR?

En etkili ödem atıcı sudur. Yeterli sıvı tükettiğinizden emin olun. Günde en az 2-2,5 litre sıvı tüketmelisiniz. 

Tuz ve tuzlu besin tüketiminizi azaltın. Yemeklere ekstra tuz eklemeyin. 

Şeker ve şekerli besin tüketimini azaltın. İşlenmiş gıdalardan uzak durun. 

Çay, kahve gibi kafein içeren içeceklerin tüketimini azaltın. İçtiğiniz her kahvenin yanına 1 bardak su ekleyin. 

Fiziksel aktivitenizi arttırın. Günlük 30 dakika yürüyüş dolaşımı artırarak ödem oluşmasını önleyecektir. 

Yeşil yapraklı sebzeler ve posalı besinlerin tüketimini artırın. 

Muz, antep fıstığı, somon, tavuk, tatlı patates gibi yüksek potasyum içeren besinlerin tüketimini artırın. 

Ananas, maydanoz, dereotu, kabak, salatalık, kiraz sapı, mısır püskülü, yeşil çay gibi ödem atma etkisi olan yiyecek ve bitkileri beslenmenize ekleyin. 

<h3>ÖDEM ATICI SU NASIL YAPILIR?</h3> <p>Diyetisyen Elif Kübra Bostancı'nın önerisine göre; ödem atımına destek su tarifi haftada 3-4 gün tüketebilirsiniz. </p> <p><strong>Malzemeler</strong></p> <p>*1 fincan demlenmiş soğutulmuş kiraz sapı çayı</p> <p>*1/2 dilimlenmiş elma</p> <p>*1/2 dilimlenmiş limon</p> <p>*1 avuç maydanoz, 3-4 dal taze nane</p> <p>*1 kabuk tarçın</p> <p>Tüm malzemeleri 2 litre suya ekliyoruz. 3-4 saat bekletip gün boyunca tüketebilirsiniz. </p>

ÖDEM ATICI SU NASIL YAPILIR?

Diyetisyen Elif Kübra Bostancı'nın önerisine göre; ödem atımına destek su tarifi haftada 3-4 gün tüketebilirsiniz. 

Malzemeler

*1 fincan demlenmiş soğutulmuş kiraz sapı çayı

*1/2 dilimlenmiş elma

*1/2 dilimlenmiş limon

*1 avuç maydanoz, 3-4 dal taze nane

*1 kabuk tarçın

Tüm malzemeleri 2 litre suya ekliyoruz. 3-4 saat bekletip gün boyunca tüketebilirsiniz. 

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