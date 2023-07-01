Sağlıklı uyku nedir? Önerilere uyun, mışıl mışıl uyuyun...

En az açlık hissi kadar önemli olan uykusuzluk hali tüm günümüzü hatta haftamızı ele geçirdiğinde işler pek de güzel gitmeyebilir. Üstelik uyuklama hali ile hatalar da yapabiliriz. Kendinizi yorgun hissettiğinizde ne kadar verimli olduğunuzu düşünür müsünüz? Aldığınız cevap muhtemelen sizi memnun etmeyecektir. Bu yüzden mümkün olduğunca sağlıklı uyku düzenini hayatınıza dahil etmelisiniz. Sağlıklı uykudan bahsediyoruz ama peki “sağlıklı uyku” nedir? Bunun için ne yapmalıyız? Bir uyku düzenimizin olmaması ya da yatar yatmaz uykuya dalamamızın sebebi nedir? Bu bir hastalığın habercisi mi yoksa aslında gayet normal bir durum mu? Nöroloji Uzmanı Doç. Dr. Belma Doğan Güngen anlattı.