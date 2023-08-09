Uykusuzluk vücudumuzda nelere sebep oluyor?
Bugün insanlar eskisine göre daha çok çalışıyor. Günün önemli bir bölümü ofislerde geçiyor ve bazen ofisler de eve taşınıyor. Bu durumda uykuya ayırdığımız süre azalıyor. Peki, gerekenden daha az uyumanın sağlığımıza ne gibi etkileri oluyor?
Klinik uyku eğitimcisi Terry Cralle, az uyumayı alışkanlık haline getirenlerin "ciddi tıbbi rahatsızlıklara yakalanma riski" taşıdıklarını söylüyor.
24 SAAT SONRA...
Yale Üniversitesi'nden klinik psikoloji yardımcı doçenti John Cline'a göre, 24 saat uykusuz kalmanın ardından beyinde bozulmalar başlıyor...
Cline, bu durumu şöyle özetliyor: "Uykusuz kaldığınızda, beyin kendini yenileyemiyor. O nedenle, vücudu aktif tutmak için stres hormonlarınız yükseliyor. Kortizol ve adrenalin, yorgunlukla savaşmak için artıyor ve sizi kandaki alkol oranı yüzde 0,1 olan biriyle aynı düzeyde bilişsel bozukluğa indiriyor.”
Journal of Sleep Research dergisinde 2016 yılında yayınlanan bir çalışmada, bir grup erkek 24 saat boyunca uyanık tutulmuştu ve bu koşullar altında, "erkeklerin bilişsel gerileme ihtimalinin yüksek olduğu" tespit edilmişti.
Uyku uzmanı Terry Cralle göre, 24 saat uykusuz kalmanın ardından, "Muhakeme yeteneği ve hafıza zayıflıyor; karar verme yetisinde, el ve göz koordinasyonunda bozulmalar oluyor. Dikkat süresinde azalma, duygusal olarak tepkisel olma, işitme bozukluğu gibi sonuçlar gözlemlenebiliyor..."
36 SAAT SONRA...
Durum daha da kötüleşiyor... Psikolog Michelle Drerup, 36 saat uykusuz kaldıktan sonra bilişsel bozukluğunuzun daha da kötüleşeceğini söylüyor. Böylece, sisli bir hafızaya sahip oluyorsunuz; bunun yanı sıra öğrenme bozuklukları ortaya çıkıyor ve beynimiz sosyal ipuçlarını işleyemiyor.
48 SAAT SONRA...
Dr. Drerup'a göre 48 saat, 'aşırı uyku yoksunluğu' olarak kabul ediliyor. Bu durumda vücut ve beyin kapanarak birkaç saniyelik 'mikro uykulara' giriyor.
72 SAAT SONRA...
Halüsinasyonlar başlıyor.
John Cline'e göre, "Beyin, kapanma isteğine karşı savaşıyor ve bu da gerçekten kırılgan bir duygusal durum yaratıyor..."
Cline, bu saatlerde mikro uykuların daha uzun sürelerde daha sık gerçekleşeceğini, bunun da vücudun koruyucu bir tepkisi olduğunu, ancak direksiyon başındaysanız veya ağır makine kullanıyorsanız çok daha tehlikeli olabileceğini söylüyor...
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