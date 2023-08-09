Uykusuzluk vücudumuzda nelere sebep oluyor?

72 SAAT SONRA...

Halüsinasyonlar başlıyor.

John Cline'e göre, "Beyin, kapanma isteğine karşı savaşıyor ve bu da gerçekten kırılgan bir duygusal durum yaratıyor..."

Cline, bu saatlerde mikro uykuların daha uzun sürelerde daha sık gerçekleşeceğini, bunun da vücudun koruyucu bir tepkisi olduğunu, ancak direksiyon başındaysanız veya ağır makine kullanıyorsanız çok daha tehlikeli olabileceğini söylüyor...