İnsomnia hastalığı nedir? İnsomnia nedenleri nelerdir? Uykusuzluk belirtileri nelerdir?

Yayınlanma: 20 Mart 2023 - 11:04

Güncelleme: 20 Mart 2023 - 11:20

İnsomnia hastalığınının ne olduğu merak ediliyor. Peki, İnsomnia hastalığı nedir? İnsomnia nedenleri nelerdir? Uykusuzluk semptomları nelerdir? İşte, ayrıntılar...

İNSOMNİA NEDİR?

Uykusuzluk (insomnia), uykuya dalmayı ve uykuda kalmayı zorlaştıran ya da çok erken uyanmaya ve yeniden uykuya dönememeye neden olan yaygın bir uyku bozukluğudur. Uykusuzluk hastalığı olan insanlar, uyandıklarında kendilerini yorgun hissederler. Uykusuzluk sadece enerji seviyesi ve ruh halini değil, sağlığı, iş performansını ve yaşam kalitesini de azaltabilir. Sağlıklı bir yetişkinin ne kadar uykuya ihtiyacı olduğu kişiden kişiye değişse de uzmanlar gecede yedi ila sekiz saatin yeterli olduğu görüşündendir.

Birçok insan, hayatının bir döneminde günler veya haftalar süren kısa süreli (akut) uykusuzluk yaşayabilir. Böyle durumlar genellikle stres veya travmatik bir olay sonucunda gözlenir. Ancak bazı insanlar bir ay veya daha uzun süren uzun süreli (kronik) uykusuzluk yaşar. Uykusuzluğun kendisi birincil sorun olabilir veya farklı bir tıbbi durum ya da kullanılan ilaçlar nedeniyle oluşabilir.

İNSOMNİYA BELİRTİLERİ NEDİR?