Uzun ve sağlıklı yaşamın sırları nelerdir?

İnsanlığın varolduğu ilk günden bu yana verdiği en büyük savaşların temelinde hayatta kalma mücadelesi yatmaktadır. Sevdiklerimizle daha fazla zaman geçirmek, dünyayı daha fazla keşfetmek, güzel anılar biriktirmek ve hayatı olabildiğince dolu dizgin, gönlümüzce yaşamak isteğidir. Ve şu bir gerçek ki günümüzde yaşam süremiz, dış faktörlerden daha çok hayat kalitemize ve tercih ettiğimiz alışkanlıklarımıza göre değişiklik göstermektedir.

TÜİK verilerine göre Türkiye’de ortalama yaşam süresi erkeklerde 75,9 iken kadınlarda 81,3 yıl olarak belirlenmiş durumda. Peki ya daha uzun yaşamanın altın sırları var mı?