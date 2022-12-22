Yeşil çayın iyisi nasıl anlaşılır? Yeşil çay nasıl demlenir? Yeşil çay ne kadar tüketilmelidir?

cumhuriyet.com.tr
22 Aralık 2022 Perşembe, 15:14
<p>Sağlığa pek çok faydası bulunan yeşil çay, günümüzün en çok tüketilen bitki çaylarının başında geliyor. Peki, yeşil çayı farklı kılan ve iyi yapan nedir?</p>

Sağlığa pek çok faydası bulunan yeşil çay, günümüzün en çok tüketilen bitki çaylarının başında geliyor. Peki, yeşil çayı farklı kılan ve iyi yapan nedir?

<p>İnsan sağlığına olumlu etkileri olan antioksidanları içerisinde bulunduran yeşil çay, yıllar geçtikçe daha fazla tercih edilen bir bitki çayı haline geldi.</p> <p>Peki, iyi bir yeşil çay nasıl anlaşılır? </p> <p>Acı olmayan, dolgun, çift demleme yapabildiğiniz, lezzetli çay iyi çaydır.</p>

İnsan sağlığına olumlu etkileri olan antioksidanları içerisinde bulunduran yeşil çay, yıllar geçtikçe daha fazla tercih edilen bir bitki çayı haline geldi.

Peki, iyi bir yeşil çay nasıl anlaşılır? 

Acı olmayan, dolgun, çift demleme yapabildiğiniz, lezzetli çay iyi çaydır.

<p>Yeşil çayı faydalı ve iyi bir çay haline getiren içinde bulunan maddelerin miktarı. Yeşil çayın antioksidan etkisini ve faydasını borçlu olduğu aktif maddeler Katechin, Polifenol ve Ekstrakt oranları.</p>

Yeşil çayı faydalı ve iyi bir çay haline getiren içinde bulunan maddelerin miktarı. Yeşil çayın antioksidan etkisini ve faydasını borçlu olduğu aktif maddeler Katechin, Polifenol ve Ekstrakt oranları.

<h3>Yeşil çay nasıl demlenir?  </h3> <p>Yeşil çayın demlenme süresi faydalarının ortaya çıkabilmesi açısından büyük önem taşır. İçeriğinde bulunan epigallokateşin gallat 85 derecede 3 dakika demlendiği süre ve sıcaklıkta maksimum seviyeye çıkar. Diğer bir yandan bekletilen her ek sürede yeşil çay giderek acılaştığından tüketim açısından zorluk oluşturabilir.</p>

Yeşil çay nasıl demlenir?  

Yeşil çayın demlenme süresi faydalarının ortaya çıkabilmesi açısından büyük önem taşır. İçeriğinde bulunan epigallokateşin gallat 85 derecede 3 dakika demlendiği süre ve sıcaklıkta maksimum seviyeye çıkar. Diğer bir yandan bekletilen her ek sürede yeşil çay giderek acılaştığından tüketim açısından zorluk oluşturabilir.

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