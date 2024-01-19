Gaziantep Üniversitesi Çocuk Hastanesi'nde tek hematoloji hekimi de istifa etti

Yayınlanma: 19.01.2024 - 02:00

Güncelleme: 19.01.2024 - 02:17

İktidarın “Giderlerse gitsinler” dediği hekimlerin yurt dışına göçü sürüyor. 2023’te 3 bin 25 hekim, yurtdışında çalışabilmek için Türk Tabipleri Birliği’ne (TTB) iyi hal belgesi başvurusunda bulundu. Sağlık Bakanlığı’nın giden hekimlerin yerini doldurmak için açtığı kadrolar da boş kaldı. 2023’te açılan 1073 kişilik kadroya 118 kişi başvuru yaptı. Uzman hekimlerin kamudan istifasının önüne geçemeyen Sağlık Bakanlığı’nın 2023’te açtığı her dört uzman hekim kadrosunun üç’ü boş kalmış oldu.

Kadroların yalnızca yüzde 11’i dolarken çoğu ilde bazı branşlarda hizmet sunulamıyor. Hekimlerin istifasıyla uzman hekim eksikliği yaşanan hastane örneklerine önceki günlerde bir yenisi daha eklendi. Gaziantep Üniversitesi Çocuk Hastanesi Çocuk Hematoloji Bölümü, tek doktoru olan Sinan Akbayram’ın istifa ederek özel hastaneye gitmesi sonucu bölüm kapandı.

‘İSTİFALAR ARTACAK’

Bakanlığın yayınına göre 2016’da ayda ortalama 83 uzman hekim kamudan istifa ederken; bu sayı, 2022’de 224 oldu. 2016’dan itibaren istifalarda sürekli bir artış olduğunun altını çizen Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) İşyeri Temsilcisi Kubilay Yalçınkaya, şu yorumu yaptı:

“2022’de aylık istifa edenler, 2016’nın yaklaşık üç katı. 2023’te de oransal olarak artış olduğunu tahmin ediyoruz. Hekimlerin kamudan istifasının altı yılda üç kat artması, kamunun her geçen gün daha fazla hekime ihtiyaç duyacağını ve hekimlerin engellenemez şekilde kamudan ayrılacağını gösteriyor.”