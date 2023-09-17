Gaziantep’te egzozom kök hücre tedavisi başladı

Yayınlanma: 17.09.2023 - 13:30

Güncelleme: 17.09.2023 - 13:40

Gaziantep'te bir özel hastanede ekzozom kök hücre tedavilerine başlandı.

Ekzozom kök hücre tedavisi, kordon dokusundaki mezankimal kök hücreden elde edilen kök hücrelerin flakon halinde laboratuvarlarda üretildikten sonra soğuk zincir bir şekilde temin edilmesinden sonra iğne ile cilde enjekte edilerek uygulanıyor.

Dünyada giderek yaygınlaşan fakat Gaziantep’te dermatolojide ve özel hastanede uygulanan ilk yöntem olan ekzozom kök hücre tedavisi ile yaşlanma geciktirilerek doğal yaş alma sağlanırken, leke, yanık, akne ile yara izleri de tedavi edilebiliyor. Saçlı deriye uygulandığında ise saç dökülmesini engelleyerek saçların daha sağlık bir şekilde uzaması ve güçlenmesinde etkili oluyor.

"GAZİANTEP’TE DERMATOLOJİ ALANINDA İLK KEZ UYGULANAN BİR YÖNTEM"

Gaziantep’te Dermatoloji’de ve özel hastanede ilk kez uygulanan ekzozom kök hücre tedavisi hakkında bilgi veren Uzm. Dr. Kıvılcım Çınkır Özsaraç, "Ekzozom tedavisi, mezenkimal kök hücreden elde edilen, Sağlık Bakanlığı onaylı Türkiye’de tek yetkili GMP laboratuvarda üretilen molekül. Bu tedavi yaşlanmayı geciktiren ve doğal yaş almayı sağlayan kalıcı etkili bir yöntemdir. Bu yöntem Gaziantep’te dermatoloji alanında ve özel hastanede ilk defa uygulanan bir yöntemdir. Özellikle cilt yenilenmesinde, ince kırışıklıkların tedavisinde, ciltte kolajen ve elastin artımında kullanılan bir yöntemdir. Antiaging diğer bir ifade ile yaşlanma karşıtı etkisi çok yüksek bir yöntemdir. Çünkü kök hücreden elde ediliyor. Bu yöntem leke tedavilerinde, ciltteki çukur izlerinde, akne tedavilerinde kullanılan, saç dökülmesini engelleyen, saçın uzamasını ve saç foliküllerini destekleyen çok etkili bir yöntemdir. Bu tedavi yanık ve yara iyileşmelerinde de kullanılabilen bir kök hücre yöntemidir" dedi.

"KORDON DOKUSUNDAKİ KÖK HÜCREDEN ELDE EDİLİYOR"

Ekzozom tedavisinin kordon dokusundaki mezenkimal kök hücreler elde edilerek uygulandığını belirten Dermatoloji Uzm. Dr. Özsaraç, açıklamlarını şu şekilde sonlandırdı:

"Bu yöntem kordon dokusundaki mezankimal kök hücreden elde ediliyor. Bu tedavi yöntemi yeni bir yöntem ama Türkiye’de ve dünyada çok hızla yaygınlaşan bir yöntem. Sonuç alınabilen güzel bir alternatif tedavi yöntemidir. Yara iyileşmelerinde, leke tedavilerinde çok sık kullanılan popüler bir yöntem. Tedavi edici flakon, laboratuvarlarda üretildikten sonra soğuk zincir bir şekilde temin ediyoruz. Soğuk zincir kurallarına uyarak cilt altına küçük bir iğne yardımı ile enjekte ediyoruz. Tedavinin etkisi bir ay sonra kendisini gösteriyor. Bir aydan önce etki beklemeyiz. Maksimum etki ciltte 3 ayda, saçlı deride ise 6 ayda maksimum etkiyi gösteriyor. Bu tedaviyi saç dökülmesinde saçlı deriye, cilt eller ve boyun bölgesine uygulayabiliyoruz. Bunun dışında yanık ve yara için de kullanılabileceği için aslında tüm vücut bölgelerine de uygulanabilir."