Genç hekimler risk almıyor

Türk Dermatoloji Derneği Başkanı Dr. Ertan Yılmaz, Tıpta Uzmanlık Sınavı’nda (TUS) en çok dermatoloji bölümünün tercih edilmesine dikkat çekti.

Genç hekimler risk almıyor
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Merve Kılıç
Yayınlanma: 02.12.2024 - 04:00

Yılmaz, “Bu sağlık sisteminin sorgulanması gerekiyor. Artık genç hekim arkadaşlar risk almak istemiyorlar. Malpraktis Yasası (bilgisizlik, tecrübesizlik ya da hekimin hatasından dolayı hastanın zarar görmesi) dediğimiz bir yasa var. O yasa onları korkutuyor. Bir kalp damar cerrahı olmak istemiyor, bir beyin cerrahi olmak istemiyor. Onlara çok ihtiyacımız var. Bir kadın doğum uzmanı olmak istemiyor. Çünkü bu alanlarda uzman olmak, hasta yakınlarının şiddeti ya da hukuksal anlamda karşısına ciddi büyük tazminatların çıkması anlamına geliyor” dedi.

KAYGI VERİCİ

Hekimlerin TUS tercihlerinin kaygı uyandırdığını belirten Yılmaz, “Hekimi mutlu edecek, teşvik edecek altyapılar hazırlanmadığı sürece bunların hiçbirinin çözüm olmayacağını söyleyebiliyoruz" diye konuştu.


Etiketler: #hekim #genç #hasta

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