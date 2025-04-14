Genç yaşta kalp krizi alarmı: Uzman uyardı!

Yayınlanma: 14.04.2025 - 10:25

Güncelleme: 14.04.2025 - 10:25

Kardiyoloji Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Doğaç Okşen, 14-20 Nisan Kalp Sağlığı Haftası dolayısıyla sağlıklı bir kalp için yapılması gerekenler hakkında önemli bilgiler paylaştı. Kalp hastalıklarının büyük ölçüde önlenebilir olduğunu vurgulayan Okşen, yaşam tarzının bu noktada belirleyici olduğunu belirtti.

KALP HASTALIKLARI KADER DEĞİL

Kalp-damar hastalıklarının çoğunun yaşam tarzıyla doğrudan ilişkili olduğunu ifade eden Dr. Öğr. Üyesi Okşen, “Dünya Sağlık Örgütü’ne göre kalp hastalıklarının yaklaşık yüzde 80’i önlenebilir. Kalp ve damar hastalıkları dünyada ve Türkiye’de ölüm nedenleri arasında ilk sırada yer alıyor ancak bu tablo kader değil. Uygun yaşam tarzı değişiklikleriyle hastalıkların büyük kısmı önlenebilir” dedi.

30’LU YAŞLARDA KALP KRİZİ ARTIYOR

Kalp hastalıklarının genellikle 50 yaş üstünde görüldüğünü söyleyen Okşen, son yıllarda 30’lu yaşlarda da kalp krizi vakalarının arttığını dile getirdi: “Hareketsiz yaşam, kötü beslenme ve stres, genç yaşta kalp hastalığı riskini artırıyor. Erkeklerde risk 45 yaş sonrası, kadınlarda ise menopozla birlikte 55 yaş sonrası yükseliyor.”

HER YIL 200 BİN KİŞİ KALP KRİZİ GEÇİRİYOR

TÜİK ve Türkiye Sağlıkta Hizmet Derneği (TSHD) verilerine göre Türkiye’de her yıl yaklaşık 200 bin kişi kalp krizi geçiriyor. Kalp-damar hastalıkları tüm ölümlerin yüzde 36’sını oluşturarak en yaygın ölüm nedeni olmaya devam ediyor.

KONTROL EDİLEBİLİR RİSK FAKTÖRLERİNE DİKKAT

Kalp sağlığını olumsuz etkileyen risk faktörlerinin kontrol edilebilir olduğunu belirten Dr. Okşen, “Sigara, hipertansiyon, yüksek kolesterol, diyabet, obezite, hareketsizlik, sağlıksız beslenme, alkol tüketimi, stres ve uyku düzensizliği gibi faktörler kalp hastalıklarını tetikliyor” dedi.

BESLENME KALP SAĞLIĞININ ANAHTARI

Beslenmenin kalp sağlığı üzerindeki etkisinin büyük olduğunu belirten Okşen, şunları söyledi:

“Sebze, meyve, tam tahıllar, sağlıklı yağlar ve lifli besinler tüketilmeli. Trans yağ ve aşırı tuzdan kaçınılmalı. Aşırı tuz kalbin daha fazla çalışmasına neden olurken, şekerli içecekler ve yüksek glisemik indeksli gıdalar obezite ve diyabet riskini artırır. Sağlıklı beslenme, tedavi değil, bir önleme stratejisidir.”

KALP KRİZİ RİSKİNİ AZALTACAK 10 ÖNERİ

Dr. Öğr. Üyesi Doğaç Okşen, kalp krizi riskini azaltmak için şu 10 öneride bulundu: